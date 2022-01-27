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DP Girne Milletvekili Akpınar, basın mensuplarına yönelik teşekkür yemeği düzenledi

27 Ocak 2022 Perşembe 22:52
DP Girne Milletvekili Akpınar, basın mensuplarına yönelik teşekkür yemeği düzenledi

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Demokrat Parti (DP), 23 Ocak’ta gerçekleşen erken genel seçimlerin ardından, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı DP Başkanı Fikri Ataoğlu’nun başkanlığı; Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın evsahipliğinde, seçimler sürecinde aktif rol oynayan ve destek veren basın mensuplarına teşekkür amaçlı bir yemek organize edildi.

Geceye basın mensuplarının yanıra, DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve DP yetklileri katılım gösterirken, Ataoğlu, programında gerçekleşen değişiklik nedeniyle geceye katılım gösteremedi.

Gecede ilk olarak konuşma gerçekleştiren DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, seçim sürecinde halkı bilgilendirme ve adaylara desek noktasında gece gündüz demeden çalışan basın mensuplarına teşekkürlerini ileterek, ilerleyen süreçlerde yine güzel çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi.

Gecenin ev sahipliğini üstlenen, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar gerçekleştirdiği konuşmasında, “Seçim sürecinde siz değerli basın mensuplarımızla bir arada olmaktan onur duydum. Böylesi güzel bir birlikteliği nadiren yaşıyoruz ancak ülkemizin ihtiyaç duyduğu beraberlik budur. Tüm temennim şu anda farklı duruş görüşlerle özellikle KKTC’nin girişiminde çok sesliliği ortaya koyan, demokratik yaklaşımları oluşturan beraberliği ortaya koyabiliriz” dedi.

“Halkımızın Ortaya Koymuş Olduğu İradeyle Seçilmiş Olmaktan Ve Halkımızı Temsil Etmekten Gurur Duyuyorum”

Akpınar ayrıca, “Benim 37 yıllık iş ve akademik yaşamından sonra belirli nedenlerle başlamış olduğum siyasi yolculukta sizlerden inanılmaz destek gördüm. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Halkımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle seçilmiş olmaktan ve halkımızı temsil etmekten gurur duyuyorum. Bu çok farklı bir yolculuktur. Bu yolculukta sizlerin ortaya koyacağı yaklaşım oldukça önemlidir. İçinde bulunduğumuz sosyal yapıdaki ve halkımızın geçmekte olduğu bu süreçte her tülü konu başlığı sizler tarafından çok iyi biliniyor. Tüm bu konuların bizlerle paylaşılması noktasında elimden geleni yapacağım. Ben daha önceki süreçten daha farklı olarak, ileriye dönük farklı konu başlıklarında özellikle ekonomik olarak yaşadığımız birtakım sıkıntıların aşılmasında geçmişte ortaya konmamış oluşması gereken her türlü dinamiklerin oluşması için elimden geleni yapacağım. Sayın başkanımızın önderliğinde ortaya koymuş olduğu açılımlarda ve misyonunda tüm açılımları en doğru şekilde sergileyeceğimizden eminim. Temennim KKTC’ye değer gibi söylemlerle o değerler topluluğunda gençlerimize yönelik doğru açılımları hayat geçirmiş olacağız ve bunu sizlerle beraber yapacağız. Çünkü basınımızın ne kadar önemli ve doğru yönlendirme yaptığının farkındayım. Sizlere adım attığımız ilk günden beri verdiğiniz destek için tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde belirtti.

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