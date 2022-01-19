DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar’ın temasları sürüyor

Demokrat Parti (DP) Girne 1 numaralı Milletvekili Adayı Serhat Akpınar Sönmezliler Gaziler Ocağı’nı ziyarette bulundu.

Sönmezliler Gaziler Ocağı’nın çalışmaları ile yakından ilgilenen Akpınar, yapılan görüşmede; güçlü bir KKTC’nin yaratılması için, maneviyatın, birlik ve beraberliğin altını çizdi. Ayrıca, KKTC halkının geleceğe dair büyük umutlar verdiğine dikkat çekti.

Görüşme sırasında Akpınar, şehitliğin bizim inancımızda kültürümüzde çok kıymetli bir yere sahip olduğunu ve var olmamızda büyük önem arz ettiğini vurguladı.