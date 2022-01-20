DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar’dan MUSİAD’a ziyaret

DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği’ne (MÜSİAD) ziyarette bulundu. Ziyarette yeni dönemde yurt dışı ortaklıklarının geliştirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu. Akpınar tarafından eğitimde olduğu gibi, ticaret ve ekonomide uluslararasılaşma konusu üzerinde durularak, bu konunun K.K.T.C.’nin tanınnmasına büyük katkısı olacağı vurgulandı.



Ayrıca ziyarette MÜSİAD’ın yeni dönem hedeflerinden ve çalışmalarından da bahsedilirken yurt içinde ve yurt dışındaki genişlemenin yeniden yapılandırılması hakkında da konuşuldu. Ziyaretin ardından MÜSİAD üyeleri Akpınar’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirtti.