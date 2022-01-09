DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar temaslarda bulunmaya devam ediyor

Projelerini yeni dönemde değişim, dönüşüm ve insan odaklı yaklaşıma göre hazırladıklarını belirten Akpınar, Havadis Gazetesi Genel Müdürü Başaran Düzgün’ü ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Akpınar projeleri hakkında bilgiler verdi.

Gün içerisinde temaslarına devam eden Akpınar, Karpaz bölgesindeki halk ile de bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Evlerinde de halk ile buluşan Akpınar, verimli sohbetler gerçekleştirerek olumlu tepkilerle karşılaştı. Akpınar temaslarında, günün sonunda ufkun ötesinin daha da güzel olacağını ve KKTC halkının bunu hak ettiğini vurguladı.