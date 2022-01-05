DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor

Projelerini yeni dönemde değişim, dönüşüm ve insan odaklı yaklaşıma göre hazırladıklarını belirten Akpınar, 4 Ocak’ta Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen temasta memurların genel sorunları, çalışma şartlarının daha iyiye dönüştürülmesi, eğitimleri ve kişisel gelişimleri gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca memurlarla ilgili olan projelerini de aktaran Akpınar yeni dönemde gerçekleştirecekleri dönüşüm en önemli mimarlarının kamu görevlileri olduğunu açıkladı.

Gün içerisinde temaslarına devam eden Akpınar, Sivil Savunma Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Atilla Karaca, Başkan Yardımcısı Sıtkı Doğruer, Koordinatör Alkın Gedikoğlu ve Sivil Savunma Uzmanı Hüseyin Selçuk Çağlar ile görüştü. Görüşmede, Akpınar’ın Basın Koordinatörü Simge Özekler Erdal da yer aldı. Akpınar burada, KKTC’de iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı gerekli kriz mekanizmalarının kurulması ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, BM “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın” 13 ve 14’üncü maddeleri olan; “İklim Eylemi ve Karasal Yaşam”a olan görev ve sorumluluklar hakkında düşüncelerini paylaştı.

Akpınar günün sonunda ufkun ötesinin daha da güzel olacağını ve KKTC halkının bunu hak ettiğini bildirdi.