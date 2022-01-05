DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor

Gün içerisinde temaslarına devam eden Akpınar, Sivil Savunma Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Atilla Karaca, Başkan Yardımcısı Sıtkı Doğruer, Koordinatör Alkın Gedikoğlu ve Sivil Savunma Uzmanı Hüseyin Selçuk Çağlar ile görüştü. Görüşmede, Akpınar’ın Basın Koordinatörü Simge Özekler Erdal da yer aldı. Akpınar burada, KKTC’de iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı gerekli kriz mekanizmalarının kurulması ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, BM “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın” 13 ve 14’üncü maddeleri olan; “İklim Eylemi ve Karasal Yaşam”a olan görev ve sorumluluklar hakkında düşüncelerini paylaştı.
Akpınar günün sonunda ufkun ötesinin daha da güzel olacağını ve KKTC halkının bunu hak ettiğini bildirdi.