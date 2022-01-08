DP Girne Milletvekili Adayı Akpınar’dan Lefkoşa’ya ziyaret

Serhat Akpınar daha sonra L

efkoşa Surlariçi bölgesinde bölge esnafı ve halk ile bir araya gelerek bölge sorunlarını dinledi. Lefkoşa bölge esnafı ve halkı ile parti manifestosundan ve kendisinin halkın geçim sıkıntısına yönelik tedbir ve projelerini paylaşan Akpınar’ın aday olmasını halk oldukça olumlu karşıladı ve teveccüh gösterdi. Yapılan ev ziyaretleri esnasında halkın Akpınar’ı yakınen tanıdıklarını, yaptıklarını bildiklerini ve mecliste yer alması durumunda birçok şeyi başarabileceğinden emin olduklarını da dile getirdiler.

Buluşma sırasında halk, siyasi partilerin sadece seçimden seçime bölgeye uğradığını, yalnızca seçim zamanı ile sınırlı kalmayıp normal zamanlarda da uğranmasının doğru olduğunu belirtirken Akpınar bunu gerçekleştireceklerinin sözünü verdi. Çünkü kendisinin siyasi olarak ilk olarak bölgeye geldiğini, ancak Kıbrıs Amerikan Üniversitesi olarak zaten bölgenin katkı ve gelişimine yaptıklarının halk tarafından bilindiğini belirtti.

Akpınar ayrıca Lefkoşa Surlariçi bölgesine bakıldığında resmen unutulmuş bir bölge gördüğünü ancak Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte bölgenin daha da canlanmış olduğuna dikkat çekti. Akpınar ayrıca bölgenin ileri gelenleri ile de bir araya geldi. Karşılıklı konuşmaların sonunda Surlariçi halkı Akpınar’a destek sözlerini yineledi.