banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'den güçlü iktidar mesajı
Birkan Pazartesi günü defnedilecek
Birkan için devlet töreni
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
banner404

DP Girne Milletvekili adayı Akpınar’dan Lefkoşa’ya ziyaret

09 Ocak 2022 Pazar 11:00
DP Girne Milletvekili adayı Akpınar’dan Lefkoşa’ya ziyaret

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili adayı Serhat Akpınar, Demokrat Parti Genel Merkezi yeni binasının açılışına katılarak, Genel Başkan Fikri Ataoğlu, milletvekili adayları ve partililer ile görüştü.

Serhat Akpınar daha sonra, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bölge esnafı ve halk ile bir araya gelerek, bölge sorunlarını dinledi, projelerini paylaştı.

banner341
Akpınar, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin bölgenin gelişimine yaptığı katkının halk tarafından bilindiğini kaydetti.

Serhat Akpınar, Lefkoşa Surlariçi bölgesine baktığında unutulmuş bir bölge gördüğünü ancak Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte bölgenin daha da canlanmış olduğunu kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 09.01.2022 11:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK Başkanı Narin Şefik, TAK'a konuştu
YSK Başkanı Narin Şefik, TAK'a konuştu
Ataoğlu, Kar-iş ile Töhob’un işbirliği toplantısına katıldı
Ataoğlu, Kar-iş ile Töhob’un işbirliği toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu  külliye projesi ile ilgili  suçlamaları yanıtladı
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu  külliye projesi ile ilgili  suçlamaları yanıtladı
Güneşer :” Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini gıdalarla güçlendirmek çok önemli”
Güneşer :” Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini gıdalarla güçlendirmek çok önemli”
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay TAK’a konuştu
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay TAK’a konuştu
Sucuoğlu'ndan muhalefete eleştiri
Sucuoğlu'ndan muhalefete eleştiri
Gazeteci Mete Çubukçu DAÜ’de seminer verdi
Gazeteci Mete Çubukçu DAÜ’de seminer verdi
Tufad’da başkanlığa  Arzu Can Turgay getirildi
Tufad’da başkanlığa  Arzu Can Turgay getirildi
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
LBTnin “kapalı” oyunu, online prömiyerin ardından seyircisiyle buluşuyor
LBTnin “kapalı” oyunu, online prömiyerin ardından seyircisiyle buluşuyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim