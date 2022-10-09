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DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu
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DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu

09 Ekim 2022 Pazar 09:30
DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu

Demokrat Parti’de seçimler tamamlandı

Demokrat Parti (DP), Genel Sekreterliği’ne Serhat Akpınar seçildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, DP, dün gerçekleştirdiği Genel Sekreterlik seçimi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimi sonrası yeni yönetim seçimlerini tamamladı.

Genel Sekreter, DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar olurken MYK ve PM üyeleri ise şu şekilde:

DP MYK: 1. Hayri Orçan, 2. Hande Kayasal, 3. Atilla Deva, 4. Cemsal Ataoğlu, 5. Maşallah Cihangir, 6. Hasan Tosunoğlu, 7. Türker Yüksel, 8. Redif Nurel, 9. Nevzat Nevzat

DP Parti Meclisi (Başkanlık kontenjajı):

1. Hasan Tosunoğlu, 2. Hande Kayasal, 3. Koral Çağman, 4. Hayri Orçan, 5. Dalga Tatar, 6. Serhat Akpınar

DP PM:

LEFKOŞA:

1. Remzi Gardiyanoğlu, 2.Kemal Öztürk, 3. Mustafa Arabacıoğlu, 4. Cevdet Aktepe, 5. Fatma Öztürk,

6. Nevzat Nevzat, 7. Olgun Bıçak, 8.Çetin Sadeli, 9. Erdem Özçakır, 10.Mehmet Süphan Yaşar, 11. Kader Ateş, 12. Salih Çeliker, 13.  Ogün Kişmir, 14. Özlem Dinçoğlu, 15. Abdülkadir Kösedağ, 16. Ozan Erenay, 17. Feza Bilir, 18.Mustafa Keyfiala, 19.Mustafa Tahsinsoy, 20.Funda Özsakınç, 21.Ozan Beysan, 22.Turgut Ceyda, 23.Hasan Şahkuder, 24.Turgut Sonap 

 

GAZİMAĞUSA:

1.Cemsal Ataoğlu, 2.  Özel Denizalp, 3. Ercem Keskinel, 4. Mikail Cankurt, 5. Behiye Özerginli, 6. Türker Yüksel, 7. Sevil Güler, 8. Hasan Esen, 9. Maksut Ayna, 10. Memnan Tahir Uncu, 11. Yener Yıldız, 12. Şenay Hers, 13.Fırat Zihni, 14.Berat Gökay Yılmaz, 15. Varol Ateş, 16.Suphi Yıldız, 17.Yılmaz Üredi, 18.Yüksel Özen, 19.Halil Doğan, 20.Ertuğrul Eker,

GİRNE:

1.Osman Canlı, 2.Adıgüzel Akdeniz, 3.Levent Günaltın, 4.İbrahim Güren, 5.Hakan Cenapoğlu, 6.Ahmet Ataksoy, 7.Cemallettin Karal, 8.Maşallah Cihangir, 9.Redif Nurel, 10.İsmail Erken, 11.Ersoy Anıldı, 12.Umut İmamzade, 13.Turgay Gülbaş, 14.Atilla Deva, 15.Mehmet Metin Alkan

 

İSKELE:

1.Metin Genç, 2.Abdurrahman Köse, 3.Mustafa Çetinkayalı, 4.Çağla Eroğlu, 5.Hüseyin Özülkü, 6.Mehmet Yastı , 7.Yasin Alkan, 8.Murat Yıldız     

GÜZELYURT:

1.Mustafa Kızılyürek, 2.Ulaş Akkuş, 3.Erkan Kaya, 4.Cafer Okten, 5.Bekir Erbekir   , 6.Gökhan Gazcıoğlu

 

LEFKE:

1.      Salih Uluşan, 2. Salih Kukural, 3. Hüseyin Şener

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Son Güncelleme: 09.10.2022 10:13
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