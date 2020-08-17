DP Genel Başkanı Yardımcısı Tunalı hükümeti eleştirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Yardımcısı Tözün Tunalı, yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi.

Açıklamasında, geçmişten bugüne yaşanan “koltuk kavgalarının” devleti zayıflattığını söyleyen Tunalı, “Partilerin egemen olduğu bir düzene girilmiştir” dedi.

“Bu küçücük adamızda illaki bir partinin arkasında koşarak aş ve iş aradık. Bir siyasi partiye mensup olmak istemeyen kesim ise hep mağdur duruma düştü. Her dönem hangi parti güçlüyse onun yanında duran yüzde 25'lik bir kesim hep kazandı” şeklinde devam eden Tunalı, ülkede mali yönden güçlenen belirli kesimlerin artık egemen olduğu bir düzen yaratıldığını ifade etti.



Hükümetin icraatlarını eleştiren ve “paylaşım kavgasının sürdüğünü” öne süren Tunalı “Bu halk sizi meclise gönderdiyse ülkenize hizmet etmek için göndermiştir” dedi.Birçok devlet arazisinin uzun süreli ya da çok düşük miktarlara kiralandığını iddia eden Tunalı, halkın bu icraatların hesabını soracağını kaydetti.“Önümüzdeki süreçte yine parti içi kavgaların yaşanacağı aşikardır” diyen ve hükümet ortaklarını eleştiren Tunalı şöyle devam etti:“Bir koltuk uğruna her şeyi yıktınız memlekette. İnsanlarımızı böldünüz. İnsanlarımız arasında husumet yarattınız. Menfaatler dağıttınız ve halen de dağıtmaya devam ediyorsunuz. Devletin dağıtacak bir şeyi artık kalmadı. Tek menfaatiniz iktidarda olmanızdan dolayı Kamuya istihdam yapıyorsunuz. Ya diğerleri, torpili olmayan insanlarımız, Çok değerli gençlerimiz. Siz hala halkın sırtından ahkâm kesiyorsunuz. Niçin? Bir koltuk için. Yapmayın artık. Ekonomi, eğitim ve sağlık sektörleri bir bir çöküyor. Bunu olsun fark edin. Yoksa bir bakacağız Devletimiz kalmayacak. Sizlerin yüzünden.”