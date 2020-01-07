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DP Genel Başkanı Ataoğlu “Yol yoksa seyrüsefer de yok” eylemini değerlendirdi

Ataoğlu: "Eylem yol konusunun ivediliğini bir kez daha gündeme getirdi"

DP Genel Başkanı Ataoğlu “Yol yoksa seyrüsefer de yok” eylemini değerlendirdi

Ataoğlu: "Eylem yol konusunun ivediliğini bir kez daha gündeme getirdi"

07 Ocak 2020 Salı 15:29
DP Genel Başkanı Ataoğlu “Yol yoksa seyrüsefer de yok” eylemini değerlendirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu,  sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşların,  "Yol yoksa seyrüsefer de yok" sloganıyla yarın Lefkoşa’da yapacağı eylemin yol konusunun ivediliğini bir kez daha gündeme getirdiğini kaydetti.

Eylem hakkında yazılı açıklama yapan Ataoğlu, “Halkımız böyle haklı bir hareketi başlatmakla geçmiş hükümetlerin ve şu anki hükümetin kendi kendilerini sorgulamasını sağladı" dedi.

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DP Genel Başkanı şunları da kaydetti:

"Bu konunun gündeme gelmesi geçmişte yolların yapımı-onarımı için gerçekten emek vermiş, konuyu Meclis’e taşımış, projeler önermiş ve bu projelerin  hayata geçmesi için çalışmış siyasetçilerimizi de gündeme getirdi. Bunun yanı sıra, konunun böylesi bir şekilde gündeme gelmesi, bu sorunların bir an önce çözülmesi ile alakalı ayrılan bütçenin ve zamanın önemini de ortaya  koydu.”

Son Güncelleme: 07.01.2020 20:33
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluYol Yoksa Seyrüsefer De Yok
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