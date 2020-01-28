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DP Genel Başkanı Ataoğlu ve heyeti KTAMS’ı ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’ı ziyaret etti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu ve heyeti KTAMS’ı ziyaret etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’ı ziyaret etti.

28 Ocak 2020 Salı 13:53
DP Genel Başkanı Ataoğlu ve heyeti KTAMS’ı ziyaret etti

Saat 14.00’te gerçekleşen ziyarette, Ataoğlu, hem muhalefet partisi olarak hem de yeni seçilmiş bir parti yönetimi olarak nezaket ziyareti yapıp, ülkenin daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına DP’nin ortaya koyacağı yeni fikirlere katkı almak amacıyla sendikayı ziyaret ettiklerini söyledi.
Mevcut hükümeti “ülke sorunlarını görmezden gelip Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmakla” eleştiren Ataoğlu, ülke insanının ve gençlerinin önemli olduğunu, DP ekiplerinin yapacağı çalışmalara sendikanın katkısını da beklediklerini ve çıkacak önerileri hükümet yetkilileriyle paylaşıp takipçisi olacaklarını söyledi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise, DP Genel Başkanı Ataoğlu’na yeni görevinde başarı diledi ve ziyaret için teşekkür ederek, ziyaretin sendikaların görüşlerine verilen değeri gösterdiğini belirtti.
DP’nin önceki Başkanı Serdar Denktaş’la birçok olumlu işe imza attıklarını belirten Bengihan, ülke gençlerinin geleceğiyle ilgili ciddi kaygılar duyduklarını söyledi.
İktidar partilerinin cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olmasından dolayı hiçbir sosyal ve ekonomik sorunla ilgilenmediğini savunan Bengihan, mevcut argümanlarını da seçime yatırım olarak kullandıklarını ileri sürdü.

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Bengihan KTAMS’ın haksızlık ve hukuksuzluklara yine STÖ ve partilerle birlikte bu yolu yürüyerek cevap vereceğini de ekledi.
Bengihan, bir soruya karşılık, maaş ve ödeneklere yapılan artışların hep seçim dönemlerine denk getirildiğini belirterek, maaş artışlarının devamlılığı olmadıkça hiçbir anlam ifade etmeyeceğini hatta ilerleyen zaman içerisinde halkın alım gücünü daha da gerileteceğini söyledi.
Özel sektör çalışanlarına da hayat pahalılığı oranı kadar artış yapılmasının mevzuatta yapılacak değişikliklerle mümkün olduğunu söyleyen Bengihan, bu şekilde özel sektörün alım gücünün korunmasına yönelik tedbirlerin de alınabileceğini sözlerine ekledi.
 


 

Son Güncelleme: 28.01.2020 17:30
Anahtar Kelimeler:
Ikri Ataoğlu Ktams Ziyaret
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