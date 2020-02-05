DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet Türk-sen’i ziyaret etti

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu ziyaretinde, Başkan Arslan Bıçaklı ve sendika üyeleri ile ülke gündeminde yer alan konuları görüşüp, fikir alış-verişinde bulundu.
05 Şubat 2020 Çarşamba 07:17
Son Güncelleme: 05.02.2020 10:23
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (TÜRK-SEN) nezaket ziyaretinde bulundu.
DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu ziyaretinde, Başkan Arslan Bıçaklı ve sendika üyeleri ile ülke gündeminde yer alan konuları görüşüp, fikir alış-verişinde bulundu.