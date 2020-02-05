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DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet Türk-sen’i ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (TÜRK-SEN) nezaket ziyaretinde bulundu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet Türk-sen’i ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’na (TÜRK-SEN) nezaket ziyaretinde bulundu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 07:17
DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet Türk-sen’i ziyaret etti

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu ziyaretinde, Başkan Arslan Bıçaklı ve sendika üyeleri ile ülke gündeminde yer alan konuları görüşüp, fikir alış-verişinde bulundu.

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DP heyetinde Genel Sekreter Afet Özcafer, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tunçtaşlı ve Genel Başkan Danışmanı Çelebi Ilık da yer aldı.

Son Güncelleme: 05.02.2020 10:23
Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu Türksen
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