DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet Türk-sen’i ziyaret etti

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu ziyaretinde, Başkan Arslan Bıçaklı ve sendika üyeleri ile ülke gündeminde yer alan konuları görüşüp, fikir alış-verişinde bulundu.

DP heyetinde Genel Sekreter Afet Özcafer, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tunçtaşlı ve Genel Başkan Danışmanı Çelebi Ilık da yer aldı.