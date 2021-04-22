DP Gençlik Örgütü: “TC  yetkilileriyle yaşanan sürtüşme yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor"

Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri yazılı açıklamasında “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine yanlış aktarılan ve kasıtlı olarak “Kur’an kursları yasaklanıyor” gibi bir algı yaratan maksadını sorguladığımız odaklar, kendilerini yanlış yönlendirmiş ve Ramazan ayının da verdiği hassasiyet ile Kıbrıslı Türklere karşı istenmeyen bir tonda açıklamalar yapılmıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti halkı ve yetkilileriyle kardeşlik ve sevgi bağlarının asla kopamayacağına inandığını kaydeden Pekri, “Yanlış bilgilendirilme ile bizlere karşı önyargılı bir tutum sergilemesi ve bağımsız yargı organımızı edilgenmiş gibi gösteren açıklamalar yapmaları, bu iki kardeş halk arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinde yapıcı bir katkı koymaktan uzaktır” ifadelerini kullandı.

Pekri, mübarek Ramazan ayının tüm toplumum ve İslam âlemine hayırlı olmasını da diledi.