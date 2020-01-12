DP Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Pekri Denktaş’ın 8. Ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bilmenizi isteriz ki Demokrat Parti gençleri olarak, geçen sekiz yıl içinde sizi hiç ama hiç unutmadık. Her zaman duruşunuzla, sözlerinizle bizlere rehber oldunuz, olmaya da devam edeceksiniz. Ruhunuz şad olsun.”