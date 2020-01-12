DP Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Pekri Denktaş’ın 8. Ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
12 Ocak 2020 Pazar 09:39
Son Güncelleme: 12.01.2020 12:52
Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hiçbir zaman unutmadıklarını” söyledi.
Pekri Denktaş’ın 8. Ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: