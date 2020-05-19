DP Gençlik Kolları: “Yangınlar konusunda birine suç atmaktansa, bu gibi olaylardan ders almak, geleceği, gençliği, memleketi düşünmek gerekir”

Demokrat Parti Gençlik Kolları, yangınlar konusunda birine suç atmaktansa, bu gibi olaylardan ders almak, geleceği, gençliği, memleketi düşünmek gerektiğini vurguladı.

DP Gençlik Kolları Başkanı Erden Pekri yaptığı yazılı açıklamada, herkesin çocuğuna veya torununa güzel ve daha yaşanılabilir bir memleket bırakmak istediğine inanç belirtti.

1995 yılında çıkan yangında, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın "Yangın için çok üzgünüm, bu dağları ölmeden önce bir daha yeşil göremeyeceğim için daha da üzgünüm. Mesele bu noktada insanların felaketinin ötesinde, memleketin felaketi bu..." dediğini anımsatan Pekri, “bu söylenen acı sözlerin ardından 25 sene geçtiği, tam virüsten kurtulduk, memleketin güzelliklerini az da olsa görme fırsatımız doğdu derken son 1 haftadır çıkan yangınların haberleri ciğerimizi, canımızı yaktı” ifadelerini kullandı.



Pekri açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“O yüzden, ‘geçmiş hükümet, gelecek hükümet, geçmiş muhalefet, gelecek muhalefet yaptı/yapmadı’ demektense hepsinin üstüne bir çizgi çekip, ‘biz birlikte yapmalıyız, bu memleket hepimizin’ demek bu kadar zor olmamalı. Her şeyin en güzelini hak eden güzel memleketimizi, bir daha yemyeşil görmek dileği ile.”