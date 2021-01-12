Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Aşılama süreci sancılı olmasın
Aşılama süreci sancılı olmasın
Dostlar alışverişte görsün
Dostlar alışverişte görsün
banner376

DP Gençlik Kolları Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

12 Ocak 2021 Salı 17:07
DP Gençlik Kolları Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
banner337
banner351

DP GENÇLİK KOLLARI RAUF DENTAŞ’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

banner341
Pekri, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş. Bilmenizi isteriz ki Demokrat Parti gençleri olarak, geçen dokuz yıl içinde sizi hiç ama hiç unutmadık. Her zaman duruşunuzla, sözlerinizle bizlere rehber oldunuz, olmaya da devam edeceksiniz.” 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden PekriKurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik Belediyesi’nde tüm personel negatif…
Değirmenlik Belediyesi’nde tüm personel negatif…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar…
Kilo verememe sebebiniz insülin direnci olabilir
Kilo verememe sebebiniz insülin direnci olabilir
Bozkurt: NorthernLAND yeni döneme hazır
Bozkurt: NorthernLAND yeni döneme hazır
KAMUSEN’den grev uyarısı
KAMUSEN’den grev uyarısı
Califorian restaurants dünyaca ünlü restaurants GURU tarafından ödüle layık görüldü
Califorian restaurants dünyaca ünlü restaurants GURU tarafından ödüle layık görüldü
Marketler Birliği'nden açıklama
Marketler Birliği'nden açıklama
CTP: “Nisan’da erken seçime gidilmelidir!”
CTP: “Nisan’da erken seçime gidilmelidir!”
5 sendika protokol görüşmelerinin başlamasını istiyor
5 sendika protokol görüşmelerinin başlamasını istiyor
Berova, UBP içindeki krizi ve gündemi değerlendirdi
Berova, UBP içindeki krizi ve gündemi değerlendirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim