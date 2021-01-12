DP Gençlik Kolları Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

DP GENÇLİK KOLLARI RAUF DENTAŞ’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Demokrat Parti Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekri, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş. Bilmenizi isteriz ki Demokrat Parti gençleri olarak, geçen dokuz yıl içinde sizi hiç ama hiç unutmadık. Her zaman duruşunuzla, sözlerinizle bizlere rehber oldunuz, olmaya da devam edeceksiniz.”