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DP Gençlik Kolları: “Protestoda yaşananlar her açıdan üzücü”

 DP Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Rum Yönetimi’nin koronavirüs hastalığını bahane ederek 4 kapıyı tek taraflı olarak bir hafta süreyle kapatmasının ardından Lokmacı Sınır Kapısında gerçekleştirilen protestoda yaşananların her açıdan üzücü olduğunu belirtti.

DP Gençlik Kolları: “Protestoda yaşananlar her açıdan üzücü”

 DP Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Rum Yönetimi’nin koronavirüs hastalığını bahane ederek 4 kapıyı tek taraflı olarak bir hafta süreyle kapatmasının ardından Lokmacı Sınır Kapısında gerçekleştirilen protestoda yaşananların her açıdan üzücü olduğunu belirtti.

08 Mart 2020 Pazar 08:11
DP Gençlik Kolları: “Protestoda yaşananlar her açıdan üzücü”
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DP Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, açıklamasında, “Öncelikle Rum Polis güçlerinin biber gazı ile müdahale etmesi oldukça çirkin bir tavırken bunun yanı sıra olaylara tepkisiz kalmayıp, oradaki vatandaşlarımıza destek olmak adına eylem yerine giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn.Taçoy ve UBP Gençlik Örgütüne bizim kendi vatandaşlarımız tarafından yapılan sözlü saldırı ve yuhalama girişimi de kabul edilebilir değildir” dedi.

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“Kaldı ki bu görmek istemediğimiz olayların barışı ve hümanistliği her yerde savunan kişiler tarafından yapılması daha da şaşırtıcıdır” diyen Pekri, barış isteyen tarafın sadece sol cenah olduğunu düşünmenin ve bu algıyı yaratmanın da son derece yanlış bir tutum olduğunu belirtti.

Pekri, “Böylesine çirkin olayların tekrar yaşanmamasını ve daha iyi bir düzen için tüm tarafların ilerde yaşanacak olaylarda birlik olmasını diler, bugün eylem sırasında Rum Polisi'nin sert müdahalesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerim.” dedi.

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Son Güncelleme: 08.03.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
Lokmacı Sınır KapısıDP Gençlik KollarıLokmacı Arbede
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