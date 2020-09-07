DP Gençlik Kolları, “hükümetin halk sağlığını her şeyden önde tutarak derhal katı önlemler almasını” istedi

Demokrat Parti Gençlik Kolları, hükümetin halk sağlığını her şeyden önde tutarak derhal katı önlemler almasını istedi.

Demokrat Parti Gençlik Kolları yaptığı yazılı açıklamada, hükümet yetkililerinin halkın sağlığını her şeyden daha önde tutup yaptıkları çağrıları dikkate almasını beklediklerini, halkın geçmişte olduğu gibi kendi kendilerinin doktoru olup, tedbiri elden bırakmamalarını, sosyal mesafe ve maske kurallarına hem kendileri hem de çevrelerindeki bireylerin sağlıkları için uymalarını rica etti.



DP Gençlik kolları açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“Gelinen bu ciddi noktada tüm sağlıkçıların emeklerini hiçe saymış, kim bilir kaç kişinin Covid-19 bulaşmasına vesile olmuş hükümet yetkilileri, belki de bu yüzden birilerinin öleceğinin ve durumun ciddiyetinin artık farkına varmalı, çok daha önceden alınması gereken katı önlemleri derhal alarak halkımızı güvence altına almalıdırlar”