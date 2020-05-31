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Dp Gençlik Kolları: “Bu kadar açılmadan sonra mezuniyet törenleri gençlerimizin hakkıdır”

 Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanı Erden Pekri yazılı açıklama yaptı..

31 Mayıs 2020 Pazar 14:57
Dp Gençlik Kolları: “Bu kadar açılmadan sonra mezuniyet törenleri gençlerimizin hakkıdır”
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Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanı Erden Pekri, yazılı açıklamasında, “yaklaşık 1.5 aydır pozitif vaka olmadığı için, kademe kademe her yeri açmamızın ardından gözler, mezun olduğu okuldan kep fırlatarak ayrılmayı bekleyen yüzlerce gencin mezuniyet töreni ve okula yeni başlayacak kişilerin yemin töreni konusuna çevrildi” ifadelerini kullandı.

Pekri, şöyle dedi:

“Bakanlar Kurulu'nda her sene açık havada yapılan mezuniyet törenlerinin bu sene olmamasının tartışılması ve bunun üzerine bir çok okulun "online mezuniyet" gibi trajikomik bir konuyu gündeme getirmesi, ne yazık ki anlaşılır bir konu değildir.

Gerekli düzenlemenin kolayca yapılabileceği bir konunun bu kadar büyütülmemesi, gençlerin de mutlu gününe taş koyulmaması ve bu kararın tekrar gözden geçirilmesi bu ülkenin umudu olan öğrencilere verilebilecek en güzel mezuniyet hediyesi olabileceği ortadadır.”

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Son Güncelleme: 31.05.2020 15:17
Anahtar Kelimeler:
DP Gençlik Kolları
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