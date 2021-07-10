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DP'de MYK Kararları

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikiri Ataoğlu’nun çağırısı üzerine 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da olağanüstü toplanan DP MYK’sı, ülkenin geldiği son durumun değerlendirilmesi, hükümetteki son durum ve parti içi meseleleri görüşerek, aşağıdaki kararları almıştır.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:52
DP'de MYK Kararları

Ülke gündemi:

Demokrt Parti, ülkenin pandemi koşullarında hükümetsiz kalmaması adına, sorumluluk örneği göstererek kurulmasına olanak tanıdığı UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin protokolüne bağlı, sorumluluğunun bilincinde hareket etmeye devam etmektedir.

Hükümet olarak pandemi ile mücadele kapsamında, toplum sağlığını ön planda tutarak alınan tedbirler, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik darboğazın yaşanması sonucunu doğurmuştur.

Ülke ekonomimizin en temel sektörü turizm sektörünün, pandemiden en çok etkilenen sektörülerin başında geldiği bir gerçektir. Bununla birlikte bütün dünyada yaşanan işsizlik de, pandeminin en sert sonucu olarak karşımıza çıkmıştır.

Demokrat Parti olarak, kurulan 3’lü koalisyonda, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarını alarak, büyük bir sorumluluğu üstlendiğimizin bilincini de taşıyoruz.

Bu anlamda, ülkemizin gerek sağlık gerek ekonomik gerekse de sosyal anlamda pandemi nedeniyle içinde bulunduğu olağan dışı durumun normalleştirilmesi ve bu olağan dışı durumun toplumsal yansımasını en aza indirgemek için gerekli olan tüm çalışmaları ve adımları, toplumsal sorumluluk ve devlete olan saygımız çerçevesinde attık, atmaya da devam edeceğimizi bir kez daha deklere ediyoruz.

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti:

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Demokrat Parti, gerek sağlık gerek ekonomik gerekse de sosyal alanda, Kıbrıs Türk toplumuna karşı olan sorumluluk bilinci ile hareket ederek, ülkenin pandemi koşullarında hükümetsiz kalmaması adına, elini taşın altına koyarak, hükümette yer almıştır.

Ülke koşulları da göz önünde bulundurularak oluşturulan hükümet protokolüne, parti disiplini, demokrasi ve sorumluluk gereği uygun davranma noktasında, çalışmalarını sürdürmüştür.

Geldiğimiz noktada, hükümetlerin evlilik akti olarak da nitelendirilen hükümet protokolü, sadece partiler açısından değil, ülkemiz adına da önemli bir yol haritasıdır.

Kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde sorumluluğumuzda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa eden partimizin Milletvekili sayın Çağman’ın yerine, 5 Temmuz tarihinde, partimizin Genel Sekreterlik görevinde bulunan Afet Özcafer’in atanması için gerekli resmi yazıyı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ersan Saner’e ilettik.

KKTC Devleti Anayasası’na, KKTC Devleti’nin tüm kurumlarına olduğu gibi bağlı ve saygılı bir parti olarak, Anayasa’nın bizlere tanıdığı süre içerisinde gereğini yapmamıza, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Sayın Emine Dizdarlı’nın, Anayasa’nın ihlal edildiği yönündeki açıklamasına rağmen, hükümet ortağımız UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ersan Saner’in, gerek Anayasa’ya gerekse de hükümet protokolüne aykırı davranarak, halen atamayı Cumhurbaşkanı’na sunmaması, ne siyasi etik kuralları ne hükümet protokolü ne de Anayasa’ya uygun olmadığı, DP MYK’sı tarafından deklere edilmiştir.

DP MYK’sı, bir an önce, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Ersan Saner’in, Başta Anayasa’ya olmak üzere, hükümet protokolüne uygun şekilde davranması çağırısında bulunur.

Parti Konuları:

Demokrat Parti, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf R. Denktaş’ın ilkelerine bağlı, KKTC Devleti’nin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bağımsızlığını, egemenliğini ve kalkınmasını savunan bir Parti’dir.

Demokrat Parti MYK’sı, Demokrat Parti’nin kişilerin ön plana çıktığı değil, bu ülkü ve ideallerin ön planda olduğu, bu ilke ve ideallere sahip Kıbrıs Türk toplumunun partisi olduğunu deklere eder.

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