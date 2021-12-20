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DP, Atatürk Anıtı, Anıttepe ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denkaş’ın kabrini ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) milletvekilleri adayları, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabri, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı ve Lefkoşa Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti.

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:00
DP, Atatürk Anıtı, Anıttepe ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denkaş’ın kabrini ziyaret etti

DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamaya, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın, “Ben doğduğumda vatanım yoktu, çünkü İngiliz Kıbrıs’a el koymuştu. Neler yaşadığımızı, neler hissettiğimizi anlatmama kelimeler kifayet etmez. Onun için Vatanımızın kıymetini bilin! Onu koruyun! Kaybettikten sonra geriye almak için çok daha fazla gayret göstermeniz gerekebilir” sözlerini hatırlatarak başladı. Ataoğlu, “Partimizin her bir ferdi, bu sözlerin anlamını ve önemini bilerek, geleceğe yürüyen ve geleceği inşa eden bir bilinçle hareket etmektedir” dedi. 

Ataoğlu, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, “Biz, benliğimizi kurtarmak, hakkımızı almak için ortaya atılıyoruz. Eğer birleşir, tek bir kale haline gelirsek o zaman gelişmemiz, uğraşmamızla isteklerimizi elde edebileceğiz” sözlerini anımsatarak “birlik ve bütünlük içerisinde, tek hassasiyeti ülke insanı ve ülkenin geleceği olan bir partiyiz” ifadelerini kullandı.  

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Fikri Ataoğlu ayrıca, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtta Sulh Dünyada Sulh özdeyişi, aynı zamanda partimizin, gerek iç barışı gerekse de dünya ile olan ilişkilerimizin özünü oluşturuyor” dedi.

Ataoğlu, büyük bir önem ve değere sahip 3 ismin ilham kaynağı ve güç teşkil ettiğinin altını çizdi.  

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Son Güncelleme: 20.12.2021 17:32
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