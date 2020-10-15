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DP ağır yaralı!..

Demokrat Parti kurucularından ve partinin eski genel başkanı, Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, "DP ile bağımı tamamen koparttım" dedi.

15 Ekim 2020 Perşembe 13:03
DP ağır yaralı!..
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Demokrat Parti kurucularından ve partinin eski genel başkanı, Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, "DP ile bağımı tamamen koparttım" dedi.

Denktaş, 28 yıl içinde emek harcadığı, 21 yıl Genel Başkanlığını yürüttüğü Demokrat Parti ile olan bağımı kopardığını sosyal medyadan açıkladı, bu kararı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da duyurduğunu belirtti.

"Ben seçim boyunca 'İrademize sahip çıkalım' çağırısı yaparken yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır" diyen Serdar Denktaş, şunları söyledi:

“İkinci tura kalan iki aday ilk turda rakiplerimdi ve her ikisini de eleştirmiştim. Ben kendi düşüncelerimi halkımıza anlatmaya çalışırken çeşitli suçlamalarla da yüzyüze kaldım. Bugün geldiğimiz ortamda kendi özgür irademle oyumu iki adaydan birine kullanmak için sandığa gideceğim .Kimsenin iradesine yön verme gibi bir uğraş içerisinde olmayacağım. Seçilecek aday kim olursa olsun makamda olduğu sürece o makama saygılı olmaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

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ATAOĞLU: YORUM YOK

Serdar Denktaş’ın DP’den istifa etmesinden sonra KIBRIS MANŞET’e konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu bu konuda şimdilik bir açıklamada bulunmayacağını söyledi.

Serdar Denktaş’ın istifasından sonra DP’nin Meclisteki sandalye sayısı 2’ye düştü.

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Son Güncelleme: 15.10.2020 13:08
Anahtar Kelimeler:
DpSerdar DenktaşIstifa
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