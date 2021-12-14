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DP adaylarını açıkladı

Demokrat Parti (DP), 23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne girecek adaylarını belirleyerek açıkladı.

14 Aralık 2021 Salı 15:15
DP adaylarını açıkladı

DP’den yapılan yazılı açıklamada, tüm bölgelerde milletvekili seçimlerine girecek 50 kişilik liste, parti tarafından belirlenerek onaylandı.

Kontenjanlar dahil DP adayları ilçelere göre şöyle açıklandı:

Lefkoşa Milletvekili Adayları:

1-        Ali Tunçtaşlı

2-        Dr. Mert Taşkın (K)

3-        Mehmet Çıldır (K)

4-        Hasan Tosunoğlu

5-        Serhan Aktunç

6-        Özlem Dinçoğlu (Kadın )

7-        Sinem Tip ( Kadın )

8-        Funda Özsakınç (Kadın)

9-        İnanç Babaliki

10-      Hüseyin Akcan

11-      Fatma Öztürk Çatal (Kadın)

12-      Ali Horoz

13-      Mehmet Ortak

14-      Emel Sayar (Kadın)

15-      Çetin Sadeli

16-      Mete Bayramoğlu

Gazimağusa Milletvekili Adayları:

1-        Fikri Ataoğlu

2-        Mücahit Kaya (K)

3-        Şirin Zaimağaoğlu (Kadın)

4-        Mehmet Hasgüler (K)

5-        Ahmet Demirel

6-        Ömer Gökel

7-        Fikret Deniz

8-        Nuray Uncu (Kadın)

9-        Benek Çağakanlı (Kadın)

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10-      Ali Anıl Yüce

11-      Soyhan Bilgeer

12-      Alparslan Diktaş

13-      Leyla Avgın (Kadın)

Girne Milletvekili Adayları:

1-        Serhat Akpınar (K)

2-        Hande Kayasal Çelikden (Kadın)

3-        Redif Nurel

4-        Harun Demir

5-        Cemre Sezener (K)

6-        Orsel Neşe

7-        Enver Hoca

8-        Aslı Babayiğit (Kadın)

9-        Arif Uzunali

10-      Atilla Deva

11-      Nazım Arslan

İskele Milletvekili Adayları:

1-        Mine Emiroğlu (Kadın) (K)

2-        Maşallah Cihangir

3-        Hür Alevkayalı

4-        Musa Nurçin

5-        Çağla Eroğlu (Kadın)

Güzelyurt Milletvekili Adayları:

1-        Rahme Öğütveren (Kadın) (K)

2-        Erkan Kaya

3-        Eliz Fellahoğlu (Kadın)

Lefke Milletvekili Adayları:

1-        Gürsel Bağlaş

2-        Hüseyin Turaç

(HUR/GÜL)

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Son Güncelleme: 14.12.2021 16:13
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