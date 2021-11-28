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Dövizdeki kriz masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonomist ve finans uzmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yaptı.

28 Kasım 2021 Pazar 10:45
Dövizdeki kriz masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, büyük bir döviz krizi yaşandığını belirterek, olaya “seyirci” olmadığını, hükümete bazı önerilerde bulunacağını dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile de döviz krizi bağlamında “nasıl tedbirler alınabileceğinin” görüşüldüğünü ifade etti.
“Dışsal bir şok var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun yönetilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığına dikkat çekti. 

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Bu durumun çeşitli boyutlarının olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile de görüşmeler yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda da Cumhurbaşkanı olarak gerekli istişarelerde bulunacağını söyledi.
Toplantıya, akademisyen, ekonomist Vedat Yorucu, emekli akademisyen, ekonomist Özay Mehmet, akademisyen, finans uzmanı Derviş Kırıkkaleli, Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Kenan Şahin, ekonomist ve iş insanı Ahmet Ratip, hazine uzmanı, bankacı Emre Değirmencioğlu, Merkez Bankası’nın eski başkan yardımcısı, Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu ve öğretim üyesi, finans uzmanı Kaan Kutlay katıldı.

 

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Son Güncelleme: 28.11.2021 12:59
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