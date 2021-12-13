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Döviz haftaya yükselişle başladı

KKTC serbest piyasasında saat 09.15 itibarıyla Dolar/TL 14,55’ten, Euro/TL 16,40’tan, Sterlin/TL 19,20’den işlem görüyor.

13 Aralık 2021 Pazartesi 10:15
Döviz haftaya yükselişle başladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya dolar kuru yatay seyirde 13,8741 seviyesinden başlayan kur devam eden yükselişlerle 14 TL'yi aştı.

KKTC serbest piyasasında saat 09.15 itibarıyla Dolar/TL 14,55’ten, Euro/TL 16,40’tan, Sterlin/TL 19,20’den işlemgörüyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını 16 aralık perşembe günü açıklayacak. TCMB'nin bir önceki PPK metninde aralık ayındaki faiz indirimi için sınırlı bir alanın kaldığı ifadesi yer almıştı.

Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Fed bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Faiz kararının yanında varlık alımlarının azaltımına ilişkin açıklamalar da dikkatle izlenecek.

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Son Güncelleme: 13.12.2021 11:18
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