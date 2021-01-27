Döveç Group’tan sağlık altyapısına destek

Döveç Group tüm Dünya’nın Covid-19 salgını ve ekonomik kriz ile boğuştuğu bu süreçte sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Gazimağusa Devlet Hastanesi ile yapılan istişareler doğrultusunda Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yeni bir PCR Test Noktası kazandırıldı. Ülkemizde hızla artış gösteren covid-19 vaka sayılarının kontrol altında tutulabilmesi ve yayılımın önlenebilmesi için PCR testleri oldukça önem arz ediyor. Bu doğrultuda test merkezlerinin artırılma çalışmaları kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yeni oluşturulacak kabin Döveç Group tarafından yapıldı. İlgili Protokol Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve Döveç Group Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Döveç tarafından imzalandı. Acil Servis karşısına yerleştirilen Pcr merkezi hastane içine girmeden test imkanı sağlayarak bulaşın engellenmesinde büyük önem arz ediyor.

Döveç Group Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Döveç; Salgının artış gösterdiği bu günlerde toplum olarak bir birimize destek olmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçmekteyiz. Döveç Group Ailesi olarak güzelliklerin ve iyiliklerin paylaştıkça çoğalacağına gönülden inanmaktayız. Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Bu iyilik hareketlerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık hizmetleri her bireyin alması gereken en temel hizmettir. Bu düşünceyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu’nun girişimleri ile sosyal sorumluluk faaliyetlerimize bir yenisini daha ekledik. Daha önce de söz verdiğimiz gibi bu zor süreçte toplumsal yardımlaşma adına elimizi taşın altına koymaya devam edeceğimizi ve bu tutumumuzdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isterim. Şirket olarak Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu’na ve pandemi döneminde özveri ile çalışan, gecesini gündüzüne katan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.