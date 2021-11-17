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Döveç Group “Geleceğe Temiz Bir Nefes” etkinliği düzenledi

17 Kasım 2021 Çarşamba 21:31
Döveç Group “Geleceğe Temiz Bir Nefes” etkinliği düzenledi

Döveç Group sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevre dostu girişimlere devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen Geleceğe Temiz Bir Nefes organizasyonu ile Güvercinlik mevkiinde bulunan Döveç Hatıra Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirildi. Döveç Çalışanları tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 200’ün üzerinde fidan toprakla buluşturuldu. Yarınlara nefes olacak fidanlara Döveç Tarafından teslim edilen projelerdeki daire sahiplerinin isimleri verildi.

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İnsan, çevre ilişkisine önem veren Döveç Group, Kuzey Kıbrıs’ın marka şirketlerinden biri olmanın bilincinde sosyal sorumluk projelerini her zaman ön planda tutmaktadır. Döveç Group çevreye duyarlı ve doğaya saygılı girişimlerine her zaman devam etmektedir. Sağlıklı yaşam, çevreye karşı duyarlılık ve sosyal sorumluluk bilinciyle” fidan dikme etkinlikleri düzenleyen, doğal alanları temizleme aktivitelerine öncülük eden, malzeme seçimlerinde çevre ile etkileşime dikkat eden, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına önem veren Döveç Group, geçtiğimiz yıllarda da ASLAN KÖY ‘de kurduğu Kuzey Kıbrıs’ın en büyük 4. güneş enerjisi Santralini hayata geçirmişti.

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç doğaya saygı ve çevreyi korumanın insanlığın temel görevi olduğunu belirtirken bunu bir yaşam tarzı haline getirmemiz gerektiğini vurguladı. Döveç Group olarak her zaman çevre bilinci ile hareket ettiklerini, doğaya saygılı projeler geliştirirken yeşil alanlara oldukça geniş yer verdiklerini, çevre dostu yatırımlar yaptıklarını söyledi. Doğayı temiz tutmak, geleceğe temiz bir çevre bırakmak ve en önemlisi toplumda farkındalık yaratmak için bu tür etkinliklere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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