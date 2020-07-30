Döveç Group bu bayram da çocukları unutmadı

Sosyal sorumluluk projelerini kendine ilke edinen Döveç Group ailesi bugün yine iyilik hareketlerine bir yenisini ekledi. Döveç Ekibi toplumumuzun gülen yüzü ve geleceğimizin teminatları olan çocuklarımız için SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti. Çocuklar için özel hazırlanan bayram hediyeleri Döveç Group’un iyilik gönüllüleri ekibi tarafından her çocuk için sevgi dolu bir yuva sloganıyla hizmet eden SOS Çocuk Köyü Yetkililerine teslim edildi.
SOS Çocuk Köyü Yetkilileri ise Döveç Group’a nazik ve düşünceli ziyaretleri için Teşekkür Belgesi takdim etti. (MHA)