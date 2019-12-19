Döveç Group ailesi kanatsız melekleri unutmadı

Gençlerimiz ile birlikte gerçekleştirdikleri yılbaşı partisinde öncelikle gençlerimizin ellerinden kahvelerini yudumlayıp, daha sonrasında ise gençlerin hazırlamış oldukları dans gösterileri ileailesi neşesine neşe kattı. Noel baba eşliğinde yılbaşı hediyeleri dağıtılırken gençlerin gözlerindeki mutluluğu görmek Döveç Group ailesi için paha biçilmezdi.

Döveç Group’un Direktörü Burçin Döveç, bu tarz etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini dile getirirken, bir kalbi ısıtabildiysek bundan daha büyük bir mutluluk olamayacağını söylerek bize kapılarını açan İrfan Nadir 18 yaş üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne sonsuz teşekkürlerini iletti. (MHA)