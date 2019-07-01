Döveç Group 3.Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde büyük ilgi gördü

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali, Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde yine büyük bir coşku ile gerçekleşti.

30 Haziran 2019 Pazar günü düzenlenen festivalde yerini alan Döveç Group, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs hayranları ile bir araya geldi. Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç ve ailesi bu özel festivalde sevgiyle karşılandı.



Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlanan festivalde, Kıbrıs Türk halkına ve katılımcılara yatırım fırsatları, özel indirimler ve rahat ödeme koşullarıyla projeler sunan Döveç Group, Kıbrıs Türk Kültür Festivali'nin ilgi odağı olmayı bir kez daha başardı.Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç festivalle ilgili umutlu konuşarak, her gittikleri fuar ve festivallerde olduğu gibi Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nde de stantlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çok yakında festival dolayısıyla irtibat kurdukları misafirlerini adada ağırlayacaklarını belirtti. (MHA)



