Dostluk Grubu Heyeti, TBMM Ab Komisyonu Başkanı Gülpınar ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, TBMM Yeni Hizmet Binası'nda gerçekleşen görüşmede ilk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, parlamentolar arası dostluk gruplarının sıcak ilişkiler içerisinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Çeşitli ülkelerle yapılacak dostluk grupları paylaşımlarıyla, üçüncü ülkelere Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmuş olacaklarını ifade eden Altuğra, özellikle üretim konusunun üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğinin altını çizdi.

Altuğra, sadece, turizm ve eğitim sektörleri ile ekonominin çarklarının dönmesinin yeterli olmadığını, üretmeyen ülkelerin pandemi gibi felaketlerde iki, üç kat daha fazla mağdur olduğunu belirtti.

Özellikle Anadolu’dan gelen su ile tarım sektöründe ciddi bir ivme kazanılacağına olan inancını dile getiren Altuğra, tarım alanında bugünkünden çok daha güçlü bir KKTC olacağını ve yabancı yatırımların da desteği ile üçüncü ülkelerde Kıbrıs Türk halkının adını gururla duyuracağına olan inancını aktardı.



GÜLPINAR: "SANAYİLEŞMİŞ BİR KKTC'NİN SESİ GÜR ÇIKACAK"

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da konuşmasında , KKTC – Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubunu misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Gülpınar, “Tek arzumuz birlik ve beraberliğimizin her zaman devam etmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik anlamda hep ileri gitmesidir. Sadece turizm ve tarım değil; sanayileşmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesinin gür çıkacağı kanaatindeyiz” dedi.Görüşmede UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın yanısıra, Dostluk Grubu üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler de yer aldı. Toplantıda TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Milletvekili Orhan Erdem de hazır bulundu.



DIŞIŞLERİ BAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞME

TBMM’deki dünkü temaslarını tamamlayan heyet, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na geçerek, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcı Yavuz Selim Kıran’ı ziyaret etti Temaslarına bugün de devam edecek heyetin 4 Temmuz Pazar akşamı KKTC’ye dönmesi bekleniyor.



