Dörtyol Türkmenköy Çemberi Arasındaki Yolda Trafik Kazası…9 Kişi Yaralandı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Dörtyol - Türkmenköy Çemberi arasında 15.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KRJ 279 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Harris Straton (E-30), Slyvia Straton (K-79), Slyvia Gowens (K-77) ile HY 374 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hülya Şaseoğlu (K-30), Fatma Karadağ (K-37), Yusuf Karadağ (E-13) ve Hiranur Karadağ’ın (K-3) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(DOĞ/ÖK)