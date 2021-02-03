Dörtyol stadı zarar gördü

Dörtyol Spor Kulübü’nün kullanımında bulunan saha Cumartesi akşam yaşanan şidetli fırtınadan zarar gördü.

Ülke genelinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına birçok yerleşim biriminde hasara yol açtı. Gazimağusa bölgesine bağlı Dörtyol Spor Kulübü’nün kullanımında bulunan sahayı çevreleyen demir parmaklıklar ve teller yerinden sökülerek park alanına devrildi.

K-Pet 1.lig ekiplerinden Dörtyol stadının köye bakan kale arkasındaki reklam panolarının da üzerinde bulunduğu arka plandaki tüm demir parmaklıklar ve tellerin devrilmesi sonucunda önemli hasara neden oldu.

Yaşanan olumsuz hava koşulları ülke genelinde etkili olurken, doğal afet sırasında Dörtyol stadındaki kale arkası tellerin şiddetli rüzgârdan dolayı devrilmesi sonucunda yaklaşık olarak 20.000 bin TL önemli hasara uğradığı belirtildi.