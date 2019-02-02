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Dörtyol Kooperatifi hayvancılıkta maliyeti düşürmek için yem fabrikası kurdu

Dörtyol Kooperatifi hayvancılıkta maliyeti düşürmek için yem fabrikası kurdu

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:48
Dörtyol Kooperatifi hayvancılıkta maliyeti düşürmek için yem fabrikası kurdu

HAYTA: “BU ADANIN KALKINMASI KOOPERATİFÇİLİK ÜZERİNE OLMALIDIR”

“SU VERİLMESİ HALİNDE ÇİFTÇİNİN DEVLET DESTEĞİNE İHTİYACI KALMAYACAK”

Yem fabrikası kuran Dörtyol Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mahmut Hayta, tarımda kalkınmanın kooperatifçilik üzerine olması gerektiğini vurguladı.

Mahmut Hayta, hayvancılıkta maliyeti düşürmek için ilk adım olarak yem fabrikası kurduklarını, bir sonraki adımlarının ise süt işleme fabrikası olacağını ancak her şeyden önce bölgeye tarımda kullanılmak üzere su verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahmut Hayta, Döryol Kalkınma Kooperatifinin 118 üyesinin bulunduğunu ve bu 118 üyenin 14 bin dönümde çiftçilik yaptığını, 1990-2003 yılları arasında Dörtyol bölgesindeki hayvancının bazı Arap ülkelerine yılda, bugünkü para ile 20 milyon TL değerinde 11 bin kuzu sattığını, kurak olmayan yıllarda 2 milyon TL arpa geliri , 5.5 milyon TL süt geliri elde edildiğini, 800 nüfusa sahip Dörtyol bölgesinde kişi başı gelirin bahse konu dönemde 67 bin TL olduğuna işaret etti.

Kuzu ihracatında pazarın kaybedilmesi ve kurak yılların başlamasıyla hayvancının hayvanlarını sattığını belirten Hayta, bugün Kooperatife kayıtlı üreticilerin toplamda bin civarında küçük ve büyük baş hayvanı bulunduğunu, tarımdan kişi başına düşen gelirin de 7 bin 500 TL’ye düştüğünü ifade etti.

YEM FABRİKASI KURULDU…TARIM AMAÇLI SU İÇİN ADAY OLDUM

Dörtyol Kalkınma Kooperatifi Başkanlığına 2016’da köye tarım amaçlı su getirmek için aday olduğunu belirten Hayta, Kooperatif olarak ilk yatırımlarının, bugün değeri bir milyon TL olan yem fabrikası kurmak olduğunu kaydetti.

PELET YEM MAKİNESİ İÇİN GİRİŞİM BAŞLATILDI

Mevcut makinelerle toz yem ile üretime başlanacağını, fabrikanın faaliyete geçmesi için elektrik bağlantısının beklendiğini ifade eden Hayta, pelet (sıkıştırılmış) yem imalatına yönelik gerekli makinenin tedariki için de girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

YEM İTHALATI YAPILDI

Ağustos 2018’de Türk Lirasının değer kaybetmeye başlamasıyla yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yem fiyatlarında ciddi artış yaşandığını anlatan Hayta, Devletin kooperatiflere verdiği izinle Dörtyok Kalkınma Kooperatifi’nin Türkiye’den yem ithal ettiğini ve piyasa fiyatlarının altında az karla satış yaptıklarını söyledi.

TARIMA YILDA 293 MİLYON ÖDEME YAPILIYOR, SU VERİLMESİ HALİNDE HAYVANCININ DESTEĞE İHTİYACI KALMAYACAK

Tarım amaçlı suyun hayvancı için önemini vurgulayan Hayta, tarım için 2018’de TC Büyükelçiliğinin 174 milyon TL hibe, farklı uygulamalarda Devletin 42 milyon TL hibe, 62 milyon TL kuraklık ödemesi, ithal yem için 10 milyon TL ve ithal balya için 5 milyon TL, toplamda 293 milyon TL ödeme yapıldığını kaydeden Hayta, tarımsal alanlara sadece altı aylık, Kasım-Nisan döneminde kullanılmak üzere tarım suyu verilmesi halinde, hiçbir bölgenin kuraklığa girmeyeceğini ve hayvancının ne hibeye ne de kuraklık ödemelerine ihtiyaç duyacağını söyledi.

Hayta, “Su verilirse yem ham maddeleri de burada yetiştirilecek, girdi maliyetleri düşecek, çifti ve hayvancının devlet desteğine ihtiyacı kalmayacak” dedi.

KALKINMA KOOPERATİFÇİLİK ÜZERİNE OLMALI

Bölgedeki 14 bin dönüm arazi için Kooperatife üye çiftçilerde 80 traktör bulunduğunu ancak bahse konu arazilerin işlenmesi için 5 traktörün yeterli olacağını, bunun da kooperatifleşmekle yapılabileceğini kaydeden Hayta, “Bu adanın kalkınması kooperatifçilik üzerine olmalıdır” dedi.

SU GELMESİ HALİNDE

Arpa sulamak için su getirilmesi halinde, süt işleme fabrikası, damızlık düve ve kasaplık tosun yetiştiriciliğine ağırlık verilmesi gerektiğini anlatan Hayta, bu yatırımlarla bölge gençliğine de iş sağlanmış olacağını ifade etti.

DESTEK SADECE KÜÇÜK ÖLÇEKTEKİ ÜRETİCİYE VERİLMELİ

Büyük hayvan yetiştiricilerine, hayvan başı destek ödemesine (doğrudan gelir desteğine) karşı olduğunu, desteğin sadece hayvan yetiştiriciliğine yeni başlayanlara veya küçük ölçektekilere verilmesi gerektiğine inandığını belirten Hayta, “Destek verilmesinin yerine maliyetlerin düşürülmesi için adım atılsın, en büyük adım da tarımsal amaçlı su verilmesi olacak” dedi

 

Son Güncelleme: 02.02.2019 10:57
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