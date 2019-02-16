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Dörtyol Karakolu'nda 2 polis memuru yaralandı
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Dörtyol Karakolu'nda 2 polis memuru yaralandı

Dörtyol Karakolu'nda 2 polis memuru yaralandı

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:10
Dörtyol Karakolu'nda 2 polis memuru yaralandı

Dün akşam, saat 23:00 sıralarında, Dörtyol Polis Karakolu içerisinde, görevli bir polis memurunun tasarrufunda bulunan tabancasının kazaen patlaması sonucu, polis memuru sağ avuç içinden, orada bulunan bir polis çavuşu ise her iki ayağından yaralanmıştır. Polis memuru Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi müteakip müşahede altına alınırken, polis çavuşu ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının  ardından kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

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