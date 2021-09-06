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Dört sendikadan gazeteci Çağlar Yüksel’in evinde uğradığı saldırıya ilişkin açıklama

06 Eylül 2021 Pazartesi 17:00
Dört sendikadan gazeteci Çağlar Yüksel’in evinde uğradığı saldırıya ilişkin açıklama

“BİR AN ÖNCE FAİLLERİN BULUNARAK BASIN ÜZERİNDEKİ BU TEHDİTKAR KONUNUN AYDINLANMASINI TALEP EDİYORUZ”
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), gazeteci Çağlar Yüksel’in uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaparak, bir an önce faillerin bulunarak “basın üzerindeki tehditkar konunun aydınlanmasını” talep etti.

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Basın-Sen, KTAMS, KTÖS, El-Sen’in imza koyduğu ortak basın açıklamasında, “Gazeteci Çağlar Yüksel’in evinde uğradığı çirkin saldırı sonrası gelişen süreç ve hala faillerin bulunamaması tarafımızca kabul edilemezdir. Çok sayıda delile ve zanlıya ulaşılmasına rağmen hala konunun çözülememesi bir zafiyettir” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, sendikalar olarak “bu çirkin saldırıyı basın özgürlüğüne ve tüm basına yapılmış bir saldırı” olarak gördükleri ifade edilerek, “Bir an önce faillerin bulunarak basın üzerindeki bu tehditkar konunun aydınlanmasını talep ediyoruz” denildi.

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Son Güncelleme: 06.09.2021 19:16
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