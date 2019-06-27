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Donör Hacıoğlu, Amerika’da İlik Nakli Bekleyen Küçük Bir Kız Çocuğuna, Dün Kök Hücre Bağışı Yaparak Umut Oldu

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Donör Mustafa Hacıoğlu, Amerika’da ilik nakli bekleyen küçük bir kız çocuğuna, dün kök hücre bağışı yaparak umut oldu. 

Donör Hacıoğlu, Amerika’da İlik Nakli Bekleyen Küçük Bir Kız Çocuğuna, Dün Kök Hücre Bağışı Yaparak Umut Oldu

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Donör Mustafa Hacıoğlu, Amerika’da ilik nakli bekleyen küçük bir kız çocuğuna, dün kök hücre bağışı yaparak umut oldu. 

27 Haziran 2019 Perşembe 09:08
Donör Hacıoğlu, Amerika’da İlik Nakli Bekleyen Küçük Bir Kız Çocuğuna, Dün Kök Hücre Bağışı Yaparak Umut Oldu

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Donör Mustafa Hacıoğlu, Amerika’da ilik nakli bekleyen küçük bir kız çocuğuna, dün kök hücre bağışı yaparak umut oldu. 
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine üç yıl önce tükrük örneği vererek kayıt yaptıran Mustafa Hacıoğlu, ilik nakli bekleyen ve Amerika’da tedavi gören küçük bir çocuğa, kök hücre bağışı yaparak hayata yeniden başlayabilmesi için umut oldu. 
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, tamamen gönüllülük esasını benimseyerek yaptığı bu anlamlı bağış ile ilgili konuşan Donör Mustafa Hacıoğlu, verdiği örneğin hiç tanımadığı birisiyle uyum göstermesi ve donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren hiç tereddüt etmeden gönüllü olduğunu vurgulayarak, işlemin kimseyi korkutmaması gerektiğini söyledi.

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Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralpda,  “Hayatının daha çok başında olan küçücük bir cana hiç düşünmeden kök hücre bağışında bulunan, Sayın Mustafa Hacıoğlu’nun tarifi imkansız bu davranışı ile çocuğun hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlaması Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizleri de çok mutlu etmiştir” dedi.
Özeralp, Mustafa Hacıoğlu’nun tamamen gönüllük esasıyla yaptığı kök hücre bağışının çok büyük bir farkındalık örneği olduğunu ve bu anlamlı bağışı için donöre teşekkürlerini iletti.
(AK/ŞEB)  FOTOĞRAFLI
 

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