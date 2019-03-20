Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104443
ALTIN
229.608
DOLAR
5.4771
STERLİN
7.2515
EURO
6.2180
Denktaş: "Nakit akışı başlıyor"
DENKTAŞ: "NAKİT AKIŞI BAŞLIYOR"
Tatar: “Bu elektrik zamları normal değil”
TATAR: “BU ELEKTRİK ZAMLARI NORMAL...
53 gram uyuşturucu soruşturması
53 GRAM UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
Karadağ'a 15 ay hapis cezası
KARADAĞ'A 15 AY HAPİS CEZASI
banner307

Donör Hikmet Uslu, Hollanda’daki hastaya umut oldu

Donör Hikmet Uslu, Hollanda’daki hastaya umut oldu

20 Mart 2019 Çarşamba 10:08
Donör Hikmet Uslu, Hollanda’daki hastaya umut oldu

Donör Hikmet Uslu, kök hücre bağışında bulunarak, Hollanda’da kanserle mücadele eden bir kişiye yardım eli uzattı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda bir miktar tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hikmet Uslu, kanserle mücadele eden ve Hollanda’da tedavi gören bir genç erkek hastaya, kök hücre bağışı yaptı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp, konuyla ilgili açıklamasında, donör Hikmet Uslu’ya, vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek böylesi anlamlı bir bağışla bir hastanın hayatına el uzattığı için teşekkür eti. Özeralp, donörün personeli olduğu Lemar Süpermaket Zinciri yönetimine de bu süreçte donöre ve vakfa sağladığı desteklerden ötürü minnettar olduklarını vurguladı. 

Servet Özeralp, “Kök hücre bağışı yaklaşık 4 saat süren, verici için hiçbir tehlike taşımayan ve kan alımına benzeyen bir işlemdir.  Kök hücreler, özel bir cihaz yardımı ile kanın içerisinden ayrıştırılarak toplanmaktadır” dedi. Özeralp,  Kemal Saraçoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar 60 donörün kök hücre bağışında bulunarak, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan hastalara umut olduğunu kaydetti.

Kemik iliği donör kaydı yapmak için 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmak yeterli.

Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek yok. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınıyor.

Vakıf çalışma saatleri 08.00-16.30 (haftaiçi) olup daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşılabilir

Son Güncelleme: 20.03.2019 13:22
Anahtar Kelimeler:
Hikmet Uslu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daüper-sen Yeni Zelanda’da İki Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı
Daüper-sen Yeni Zelanda’da İki Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı
LTB Halk Sağlığı Şubesi 92 işyerini denetledi
LTB Halk Sağlığı Şubesi 92 işyerini denetledi
Girne'de ev yangını
Girne'de ev yangını
Yangın
Yangın
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı
Meral Akıncı, herkesi topluma hizmet projelerine katkıda bulunmaya davet etti
Meral Akıncı, herkesi topluma hizmet projelerine katkıda bulunmaya davet etti
“Engellilerde diş hekimliği uygulamaları” konulu seminer bu akşam
“Engellilerde diş hekimliği uygulamaları” konulu seminer bu akşam
DEV-İŞ: “Onur Kurulu üyemiz Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi bizleri onurlandırmıştır”
DEV-İŞ: “Onur Kurulu üyemiz Sevgül Uludağ’ın 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi bizleri onurlandırmıştır”
Denktaş: "Nakit akışı başlıyor"
Denktaş: "Nakit akışı başlıyor"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim