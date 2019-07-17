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Donör Hasan Yaşakurt, Yunanistan’da ilik nakli bekleyen bir çocuk için kök hücre verdi

Donör Hasan Yaşakurt, Yunanistan’da ilik nakli bekleyen bir çocuk için kök hücre verdi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49
Donör Hasan Yaşakurt, Yunanistan’da ilik nakli bekleyen bir çocuk için kök hücre verdi

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hasan Yaşakurt, Yunanistan’da ilik nakli bekleyen bir çocuğa kök hücre bağışında bulunarak hayata tutunması için umut oldu.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre donör Hasan Yaşakurt, dün, söz konusu çocuk için kök hücre bağışında bulundu.
Yaşakurt, hiç tanımadığı bir çocuk için donör olacağını öğrendiği andan itibaren tamamen gönüllü olarak işlemi gerçekleştirdiğini anlatarak “Tek isteğim, Yunanistan’da kanser tedavisi gören çocuğun bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Kök hücre nakli kimseyi korkutmamalı” dedi.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp da açıklamasında, donör Hasan Yaşakurt’a anlamlı bağışı için teşekkür etti ve Özeralp’in mensubu olduğu Mağusa Tıp Mekezi’ne bu süreçte donöre sağladığı kolaylıklar ve vakfa verdiği desteklerden ötürü minnettarlıklarını ifade etti.

KÖK HÜCRE VE İLİK BAĞIŞINDA BULUNANLARIN SAYISI 65’E ULAŞTI

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 45 bin kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği alındığı ve bu örneklerden 65 kişinin kök hücre ve ilik bağışında bulunduğu kaydedildi.
Vakıf, 18-45 yaş arasındaki sağlıklı KKTC vatandaşlarının tükürük örneği vererek donör kaydı yaptırabileceğini de hatırlattı.
Daha detaylı bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesinin ziyaret edilebileceği veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabileceği de kaydedildi. 

 

Son Güncelleme: 17.07.2019 10:52
Anahtar Kelimeler:
Hasan Yaşakurt
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