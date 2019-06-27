Donör Hacıoğlu, Amerika’da ilik nakli bekleyen küçük bir kız çocuğuna, dün kök hücre bağışı yaparak umut oldu

Donör Mustafa Hacıoğlu, Amerika’da ilik nakli bekleyen küçük bir kız çocuğuna, dün kök hücre bağışı yaparak umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine üç yıl önce tükrük örneği vererek kayıt yaptıran Mustafa Hacıoğlu, ilik nakli bekleyen ve Amerika’da tedavi gören küçük bir çocuğa, kök hücre bağışı yaparak hayata yeniden başlayabilmesi için umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralpda, “Hayatının daha çok başında olan küçücük bir cana hiç düşünmeden kök hücre bağışında bulunan, Sayın Mustafa Hacıoğlu’nun tarifi imkansız bu davranışı ile çocuğun hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlaması Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak bizleri de çok mutlu etmiştir” dedi.

Özeralp, Mustafa Hacıoğlu’nun tamamen gönüllük esasıyla yaptığı kök hücre bağışının çok büyük bir farkındalık örneği olduğunu ve bu anlamlı bağışı için donöre teşekkürlerini iletti.

