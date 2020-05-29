banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
379.981
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4269
EURO
7.5605
banner339
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BAKANLAR KURULU KARARLARI..
Güvercinlik Kavşağı'nda feci kaza!
FECİ TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Bakıcı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Rumun bize insani konularda bile tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı
BBC'YE KKTC BASKISI!

Dönmez: Libya'da petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz

29 Mayıs 2020 Cuma 22:26
Dönmez: Libya'da petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz
banner337
banner345

TÜRKİYE ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: LİBYA'DA PETROL ARAMA FAALİYETLERİMİZE 3-4 AY İÇERİSİNDE BAŞLAYABİLECEĞİZ

““GÜNEY KIBRIS HARİÇ TÜM ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında buradaki petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih'in, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e uğurlandığını belirterek, "Gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak." dedi.

Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'ni Karadeniz'e Uğurlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, geminin 2 yıl önce mayıs ayında Doğu Akdeniz'deki ilk sondajına uğurlandığını anımsattı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki 4 sondajını başarıyla tamamladığını aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Fatih sondaj gemimizi, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Gemileri karadan yürüten cihan padişahının heybetine, onun büyüklüğüne yakışır bir projeyle milletimizin huzurundayız. Fatih’in 103 metrelik kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. 1 Haziran'da inşallah gemimiz Trabzon'a ulaşacak ve burada kuleler yeniden monte edilecek. Yaklaşık 1,5 aylık hazırlık süresinin ardından gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Ekibimiz 1 yıldır Karadeniz'de sismik sondajları yürütüyordu ve oradaki veriler değerlendirildi. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de 3 bin 500 - 4 bin metre olacak."

Dönmez, bugün vesilesiyle merhum Başbakan Adnan Menderes'i de anmak istediğini belirterek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) rahmetli Menderes'in imzasıyla kuruldu. Petrol endüstrimizin temelleri o günlerde atıldı. Bugün deniz aramacılığımızın önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

İskenderun Körfezi ve Mersin civarındaki ilk deniz sondajının üzerinden 50 yıl geçtiğine işaret eden Dönmez, "Bu sürede Akdeniz'de ve Karadeniz'de uluslararası kiralama usulüyle sondajlar yapmaya devam ettik. Bilgi, tecrübe ve know-how noktasında önemli kazanımlar elde ettik. 2012'nin sonunda Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimizin satın alınması bu alanda önemli bir mihenk taşı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

banner341
TÜRKİYE'NİN MİLLİ DEVİ KARADENİZ’E AÇILDI

Dönmez, Doğu Akdeniz'de şu ana kadar 6 sondajın tamamlandığını ve Yavuz sondaj gemisinin ise Doğu Akdeniz'deki Selçuklu-1 kuyusunda sondaja devam ettiğini aktardı.

Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerinin "denizlerin röntgenini çektiğini" dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu yıl başında filomuza kattığımız ve Mersin Taşucu Limanı'nda geliştirme çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz ise çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak. Sismik çalışmaları değerlendirdikten sonra rotasını belirleyeceğiz. Fatih, Karadeniz'e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz'deki faaliyetlerimize ara veriyoruz. Tersine Doğu Akdeniz'de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Fatih'in de Karadeniz'e gitmesiyle eksik olan en önemli parçalardan biri daha tamamlanıyor. Ayrıca Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında TPAO, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz. Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz. Bu gemileri almasaydık, Libya ile deniz sınırlarımızı belirleyen anlaşmayı imzalamasaydık bugün Türkiye'ye karşı cephe açanlar büyük bir koz elde edecekti."

"Türkiye’yi sıkıştıralım, yalnız bırakalım" diyenlerin kendilerinin ortada kaldığını aktaran Dönmez, "Kimsenin beklemediği bir anda oyunun bütün kurallarını bozduk ve her şeyi lehimize çevirdik." dedi.

“GÜNEY KIBRIS HARİÇ TÜM ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerini uzun dönemli, ayakları yere basan ve "varsa mutlaka bulacağız" anlayışıyla gerçekleştirdiğini vurgulayarak, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Doğu Akdeniz'deki şirketler "havlu atarken" Türkiye'nin belirlenen program çerçevesinde faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, TPAO'nun kara sahalarında son birkaç yıldır hidrolik çatlatma tekniğini denediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Gözalan mevkisinde ilk operasyon yapıldı ve neticeler olumlu, fakat testleri devam ediyor. Bu yeni teknolojiyle kayaçların arasına sıkışmış petrolü çıkarabilir hale geleceğiz. Benzer bir tekniği Trakya'da doğal gaz için de kullanıyoruz ve orada da veriler olumlu. Önümüzdeki haftalarda bu testler sonuçlandıktan sonra müjdeli haberleri vereceğimizi düşünüyorum. Bu yıl TPAO son 20 yılın günlük ortalama üretiminde en üst seviyeye çıktı. TPAO, milli şirketimiz ama özellikle dost ve komşu ülkelerde de birçok uluslararası ortaklık kabiliyeti gelişmiş bir şirket. Hazar, Rusya, Afganistan ve Irak'ta çalışıyoruz. Hatta iç savaştan önce Libya'da da çalışması vardı. Yine bu bölgelerde çalışmaları devam edecek."

Dönmez, TPAO'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç tüm taraflarla iş birliğine açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 29.05.2020 22:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Google News yayınları DSÖ’ye örnek olmalı, veriler sınır tanımamalı
Tatar: Google News yayınları DSÖ’ye örnek olmalı, veriler sınır tanımamalı
Bakanlar Kurulu, vatandaşların, izni olanların ve tursitlerin ülkeye gelişine ilişkin tarihleri belirledi
Bakanlar Kurulu, vatandaşların, izni olanların ve tursitlerin ülkeye gelişine ilişkin tarihleri belirledi
Güvercinlik Kavşağı’nda trafik kazası…
Güvercinlik Kavşağı’nda trafik kazası…
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Pilli: “Toplam 86 test yapıldı, pozitif vaka yok”
Pilli: “Toplam 86 test yapıldı, pozitif vaka yok”
TMT saflarında ve mücahit olarak hizmet eden İbrahim Demirci vefat etti
TMT saflarında ve mücahit olarak hizmet eden İbrahim Demirci vefat etti
Tüketiciler Derneği, Tüketicileri Koruma Yasası’nda tadilat yapılmadan tüketici kredileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmasının kimseye fayda etmeyeceğini savundu
Tüketiciler Derneği, Tüketicileri Koruma Yasası’nda tadilat yapılmadan tüketici kredileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmasının kimseye fayda etmeyeceğini savundu
Müteahhitler Birliği, Kıbrıslı Türklerin DSÖ üyeliği kampanyasına destek verdi
Müteahhitler Birliği, Kıbrıslı Türklerin DSÖ üyeliği kampanyasına destek verdi
Arıklı: “Bu kadar parayı beklemiyorduk. Sürpriz oldu”
Arıklı: “Bu kadar parayı beklemiyorduk. Sürpriz oldu”
Güvercinlik Kavşağı'nda feci kaza!
Güvercinlik Kavşağı'nda feci kaza!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim