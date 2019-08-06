banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99526
ALTIN
260.651
DOLAR
5.5306
STERLİN
6.7372
EURO
6.1859
Hamitköy’de uyuşturucu
HAMİTKÖY'DE UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar
LEFKOŞA'DA 9 İŞYERİNE İHBAR
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez KKTC’de
DÖNMEZ KKTC’DE
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Dönmez: "Hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, öteden beri özellikle hidrokarbon kaynaklarının adada bir çatışma, tartışma konusu olmaktan çıkartılarak, barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacak bir alana doğru gitmesini arzu ettiklerini söyledi.

Dönmez: "Hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, öteden beri özellikle hidrokarbon kaynaklarının adada bir çatışma, tartışma konusu olmaktan çıkartılarak, barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacak bir alana doğru gitmesini arzu ettiklerini söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 10:48
Dönmez: "Hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor”

Dönmez, “Ama maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, öteden beri adanın tek hakimi pozisyonundaki söylem ve eylemlerini tek taraflı olarak devam ettirdi. Bu noktada KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korunmasına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor” dedi. 

Fatih Dönmez, garantör ülkelere herhangi bir görev düştüğünde de, bu desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar da, “Türkiye ile birlikte bu bölgede, bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne gerekirse onu yapmak durumundayız” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olarak, uluslararası hukuka uygun ve Kıbrıs Türk halkının da desteğini alarak yapılan anlaşmalar doğrultusunda hareket ettiğini kaydetti.   

Günübirlik resmi ziyaret için KKTC’de bulunan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Dönmez ve beraberindeki heyete, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti.

DÖNMEZ: “EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başbakan Tatar’la görüşmesinde yaptığı konuşmada, KKTC ile ilişkilerin gelişerek devam ettiğine işaret ederek, “KKTC, mutluluğunda sevindiğimiz, kederlendiğinde üzüldüğümüz ortak vizyonumuz olan kardeş bir ülkemiz. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz” dedi.

Bakanlıkları ile ilgili alanlarda da KKTC ile öteden beri devam eden ilişkiler bulunduğuna işaret eden Dönmez, hem teknik destek anlamında, hem de ülkenin arz güvenliğine hangi projelerle destek sağlanabileceği konusunda devam eden çalışmalar bulunduğunu aktardı.  

Teknik heyetler arasında çalışmalar yapıldığını, keza buradaki mevzuatın geliştirilmesi anlamında da tecrübelerini aktarıp, paylaştıklarını ifade eden Dönmez, “İnşallah bundan sonra da sizin önderliğinizde bu çalışmalar artarak devam edecek” dedi.

DOĞAL KAYNAKLARIN ARANMASI VE ÜRETİLMESİ…

Şu anda gündemde, adanın etrafındaki doğal kaynakların aranması ve üretilmesi olduğunu anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

“İki tane sondaj gemimiz, birisi Fatih adanın batısında, diğeri de Yavuz sondaj gemimiz o da Karpaz mevkiinde sizden alınmış ruhsat bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de şu anda adanın güneyinde görevlerine devam ediyor. Bu çalışmaların yapılmasında hükümetlerin bize verdiği desteğe bir kez daha şahsınızda teşekkür etmek istiyorum.”

banner317
Çalışmalardan netice alınması temennisini de dile getiren Dönmez, öteden beri özellikle hidrokarbon kaynaklarının adada bir çatışma, tartışma konusu olmaktan çıkartılarak, barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlayacak bir alana doğru gitmesini arzu ettiklerini söyledi.

Dönmez, “Ama maalesef Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, öteden beri adanın tek hakimi pozisyonundaki söylem ve eylemlerini tek taraflı olarak devam ettirdi. Bu noktada KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korunmasına başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz her platformda destek olmaya devam ediyor” dedi. 

KKTC’nin, Rum Yönetimi’ne teklif ettiği ortak komite oluşturulması konusunda alınan olumsuz yanıta da değinen Dönmez, Rumların bu kararlarını yeniden gözden geçirmelerini ümit ettiklerini, adada barış ve istikrarın sağlanması adına bu teklifin ciddiye alınmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Dönmez, konuşmasını “Bu süreçte garantör ülkelere herhangi bir görev düştüğünde, bu desteği ve katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu da bir kez daha teyit etmek istiyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, KKTC devletinin Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte hareket ederek, “mavi vatan” denilen Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşılması noktasında gösterdiği duruşun önemine işaret etti.

Uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve çıkarların korunması adına bu adımların atıldığını ifade eden Başbakan Tatar, Türk hükümetinin karalılığı, duruşu ve o noktada gösterdiği özveri ve fedakarlığın kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

“BİZ ÇOK MUTLUYUZ, MEMNUNUZ…”

KKTC hükümeti olarak Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması adına yapılan bu beraber hareketin önemine işaret eden Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

“Biz çok mutluyuz memnunuz. Dünyaya da bu mesaj verilmektedir. Kıbrıs’ta uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan iki eşit halk vardır: Kıbrıslı Türkler ve Rumlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin de garantör ülke olarak yapmakta olduğu, uluslararası hukuka göre uygun ve Kıbrıs Türk halkının da desteğini alarak yapılan anlaşmalar doğrultusundadır.”  

Türkiye ile ilişkilerde çok anlamlı bir noktaya gelindiğini vurgulayan Başbakan Tatar, Kıbrıs’taki soydaşlarının hak ve çıkarlarını korumak için gelen TC’nin 45 yıl sonra, Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunması adına yaptığı çalışmaları son derece yararlı ve doğru bulduklarını söyledi.

Başbakan Tatar, bu özverili çalışmaların günün sonunda bulunacak gaz, petrol bulunacak olan her neyse, onun ortaya çıkmasıyla halkların daha da zenginleşmesi adına önemine değinerek Güney Kıbrıs’a yapılan ortak komite teklifini konusunda da işaret etti. Başbakan Tatar, Rumlarda öyle bir niyetin olmadığını vurguladı.

“Türkiye ile birlikte bu bölgede, bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın savunulması için ne gerekirse onu yapmak durumundayız” şeklinde konuşan Başbakan Tatar, KKTC’nin gelişmesi için enerji politikalarında ve enerjiye ilişkin birtakım yeniliklerin oluşabilmesi için Türkiye ile diyalog içinde çalışılmasının önemine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin iş birliği ve katkılarıyla, yenilikleri getirme kararlılığına olduklarını söyleyerek, su projesi ardından, bir takım yeniliklerin ortaya çıkması, fizibıl bir takım çalışmaların hayata geçmesi bağlamında Türkiye’nin vereceği desteğin önemine işaret etti.

Başbakan Ersin Tatar, enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla adaya kabloyla elektrik getirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu konuda da en erken bir zamanda bir takım sıkıntıların üstesinden gelinebilmesi temennisinde bulundu.

Son Güncelleme: 06.08.2019 14:43
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarFatih Dönmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin İyi Uygulama Rehberi Yayımladı
Merkez Bankası Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin İyi Uygulama Rehberi Yayımladı
Sendikal Platform: “Hükümetin yaptığı tam bir iki yüzlü siyaset”
Sendikal Platform: “Hükümetin yaptığı tam bir iki yüzlü siyaset”
Zarar Gören Ürün İçin Patates Üreticilerine 161 Bin Tl Tazminat
Zarar Gören Ürün İçin Patates Üreticilerine 161 Bin Tl Tazminat
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
KKTC Engelliler Spor Federasyonu’ndan GAÜ’ye teşekkür plaketi
KKTC Engelliler Spor Federasyonu’ndan GAÜ’ye teşekkür plaketi
Gazimağusa Belediyesi sivrisineklerle mücadele amacıyla Çanakkale Göleti'ne balık bıraktı
Gazimağusa Belediyesi sivrisineklerle mücadele amacıyla Çanakkale Göleti'ne balık bıraktı
Gazimağusa Belediyesi Çanakkale Göleti’ne Sivrisinek Larvalarını Yiyen Balıklar Bıraktı
Gazimağusa Belediyesi Çanakkale Göleti’ne Sivrisinek Larvalarını Yiyen Balıklar Bıraktı
Yks 2019 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Yks 2019 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Akıncı TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’i kabul etti
Akıncı TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’i kabul etti
Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar
Lefkoşa’da denetlenen 57 iş yerinden 9’una ihbar

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim