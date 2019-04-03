“döngüsel Ekonominin Kobi\'ler İçin Potansiyelini Keşfedin” Paneli Düzenleniyor

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için “Döngüsel Ekonominin KOBİ’ler için Potansiyelini Keşfedin” konulu panel düzenliyor.

AB Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, panel, yarın 15.30 – 17.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.

Panelde, “Avrupa Komisyonu döngüsel ekonomi paketi, Avrupa'nın döngüsel bir ekonomiye geçişi ve KOBİ'lerin döngüsel ekonomiden nasıl faydalanacakları” hakkında bilgiler verilecek, ayrıca “döngüsel ekonominin, tasarım, üretim, perakende ve ürün kullanımındaki malzeme yönetimi ile atığı nasıl önlediği” konusuna vurgu yapılacak.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumundaki katı atık sektörü için 19.5 milyon Euro tahsis ettiği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Projeler, Kıbrıs Türk toplumunun 2008 yılında kabul ettiği katı atık ana planında öngörülen kısa vadeli öncelikli önlemleri kapsamıştır. Bunlar arasında Güngör’de bulunan tehlikeli olmayan atık depolama sahasının inşası da dahil olmak üzere küçük çaplı tehlikeli bir atık depolama tesisi, Mağusa’da bir atık transfer istasyonunun inşası, uzun mesafeli atık nakil kamyonlarının temini ve Lefkoşa hastanesinde bulaşıcı tıbbi atıklar için büyük arıtma tesisi yer almaktadır. Buna ilaveten Dikmen çöp sahasının restorasyonu, yarı hareketli bir inşaat ve yıkım atık ön koşullandırma ekipmanı ve yeşil atık parçalama (ön kompostlama) ekipmanı tedariki de projeler arasındadır.

Avrupa Komisyonu, 2012-2017 yılları arasında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik katı atık yönetimi kapasitesinin artırılması için yaklaşık 6 milyon Euro ek bir finansman ayırarak, Güngör depolama sahasının ikinci aşaması için yapılan çalışmaları, tıbbi atık sterilizasyon tesisinin iyileştirilmesini ve tesislerin kullanımı için atık kamyonlarının tedariki çalışmalarını desteklemiştir. Kapasite artırımı için AB tarafından finanse edilen ikinci proje olan “Aşama II ve İlave Çevre İşleri’” Ocak 2018'de yaklaşık 1.9 milyon Euro’luk bütçe ile başlatılmıştır. Atık depolama alanı (Hücre 2) üzerindeki çalışmalar Eylül 2018'de tamamlanmıştır. Aşama II’nin tamamlanmasıyla Kıbrıs Türk toplumunun katı atık kabul kapasitesi 2030’a kadar uzatılmıştır. Avrupa Komisyonu, “Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi (ASAT) Arıtılan Atık Suyun Yeniden Kullanımı için Sulama Sistemi Projesi” inşaatı için 2.14 milyon Euro değerindeki iş sözleşmesi ile 0.5 milyon Euro değerindeki hizmet sözleşmesini 2018 yılı Aralık ayında imzalanmıştır. Bu proje ile bir su depolama havuzu ve sulama suyu dağıtım sistemi inşa edilerek Güzelyurt ASAT’ta arıtılan atık su kullanılacaktır.”

(EMR/HA)