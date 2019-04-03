banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94776
ALTIN
232.853
DOLAR
5.6108
STERLİN
7.3819
EURO
6.3029
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu
BİR EVDE 12 GRAM HİNTKENEVİRİ...
Dolar soruşturmasında İsrailli bir kişi tutuklandı
DOLAR SORUŞTURMASINDA İSRAİLLİ BİR KİŞİ...
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
banner306

“döngüsel Ekonominin Kobi\'ler İçin Potansiyelini Keşfedin” Paneli Düzenleniyor

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için “Döngüsel Ekonominin KOBİ’ler için Potansiyelini Keşfedin” konulu panel düzenliyor.

“döngüsel Ekonominin Kobi\'ler İçin Potansiyelini Keşfedin” Paneli Düzenleniyor

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için “Döngüsel Ekonominin KOBİ’ler için Potansiyelini Keşfedin” konulu panel düzenliyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:37
“döngüsel Ekonominin Kobi\'ler İçin Potansiyelini Keşfedin” Paneli Düzenleniyor

Lefkoşa, 3 Nisan 19 : Avrupa Komisyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için “Döngüsel Ekonominin KOBİ’ler için Potansiyelini Keşfedin” konulu panel düzenliyor.

AB Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, panel, yarın 15.30 – 17.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.

Panelde, “Avrupa Komisyonu döngüsel ekonomi paketi, Avrupa'nın döngüsel bir ekonomiye geçişi ve KOBİ'lerin döngüsel ekonomiden nasıl faydalanacakları” hakkında bilgiler verilecek, ayrıca “döngüsel ekonominin, tasarım, üretim, perakende ve ürün kullanımındaki malzeme yönetimi ile atığı nasıl önlediği” konusuna vurgu yapılacak.

Açıklamada, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumundaki katı atık sektörü için 19.5 milyon Euro tahsis ettiği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Projeler, Kıbrıs Türk toplumunun 2008 yılında kabul ettiği katı atık ana planında öngörülen kısa vadeli öncelikli önlemleri kapsamıştır. Bunlar arasında Güngör’de bulunan tehlikeli olmayan atık depolama sahasının inşası da dahil olmak üzere küçük çaplı tehlikeli bir atık depolama tesisi, Mağusa’da bir atık transfer istasyonunun inşası, uzun mesafeli atık nakil kamyonlarının temini ve Lefkoşa hastanesinde bulaşıcı tıbbi atıklar için büyük arıtma tesisi yer almaktadır. Buna ilaveten Dikmen çöp sahasının restorasyonu, yarı hareketli bir inşaat ve yıkım atık ön koşullandırma ekipmanı ve yeşil atık parçalama (ön kompostlama) ekipmanı tedariki de projeler arasındadır.

Avrupa Komisyonu, 2012-2017 yılları arasında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik katı atık yönetimi kapasitesinin artırılması için yaklaşık 6 milyon Euro ek bir finansman ayırarak, Güngör depolama sahasının ikinci aşaması için yapılan çalışmaları, tıbbi atık sterilizasyon tesisinin iyileştirilmesini ve tesislerin kullanımı için atık kamyonlarının tedariki çalışmalarını desteklemiştir. Kapasite artırımı için AB tarafından finanse edilen ikinci proje olan “Aşama II ve İlave Çevre İşleri’” Ocak 2018'de yaklaşık 1.9 milyon Euro’luk bütçe ile başlatılmıştır. Atık depolama alanı (Hücre 2) üzerindeki çalışmalar Eylül 2018'de tamamlanmıştır. Aşama II’nin tamamlanmasıyla Kıbrıs Türk toplumunun katı atık kabul kapasitesi 2030’a kadar uzatılmıştır. Avrupa Komisyonu, “Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi (ASAT) Arıtılan Atık Suyun Yeniden Kullanımı için Sulama Sistemi Projesi” inşaatı için 2.14 milyon Euro değerindeki iş sözleşmesi ile 0.5 milyon Euro değerindeki hizmet sözleşmesini 2018 yılı Aralık ayında imzalanmıştır. Bu proje ile bir su depolama havuzu ve sulama suyu dağıtım sistemi inşa edilerek Güzelyurt ASAT’ta arıtılan atık su kullanılacaktır.”

(EMR/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta zam
Akaryakıta zam
Denktaş: “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın”
Denktaş: “Herkesin üzerine düşeni yapacağından kimse kuşku duymasın”
“elektronik Haberleşme (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Onayladı
“elektronik Haberleşme (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Onayladı
KHK Başkanı Kayral Bakan Özyiğit’e veda etti
KHK Başkanı Kayral Bakan Özyiğit’e veda etti
Alevi Kültür Merkezi Girne şubesi Cumartesi açılıyor
Alevi Kültür Merkezi Girne şubesi Cumartesi açılıyor
KHK Başkanı Kamil Kayral Başbakan’a veda ziyaretinde bulundu
KHK Başkanı Kamil Kayral Başbakan’a veda ziyaretinde bulundu
Tıp İş, sağlık sistemini değerlendirmek amacıyla UBP’yi ziyaret etti
Tıp İş, sağlık sistemini değerlendirmek amacıyla UBP’yi ziyaret etti
GAÜ The International Prep School öğrencilerinden, doğaya yönelik örnek davranış
GAÜ The International Prep School öğrencilerinden, doğaya yönelik örnek davranış
“arkın Ödülü” İçin Ön Elemeyi Geçen Eserler Girne Art Rooms Galeri’de Sergilenecek
“arkın Ödülü” İçin Ön Elemeyi Geçen Eserler Girne Art Rooms Galeri’de Sergilenecek
Cumhurbaşkanı Akıncı Töre’ye geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Akıncı Töre’ye geçmiş olsun dileklerini iletti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim