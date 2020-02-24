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“dönemin Adamları” Belgeseli Perşembe Lefkoşa Akm’de…

Lefkoşa, 24 Şubat 20 : “Dönemin Adamları” tarihi-siyasi belgeselinin gala gösterimi, 27 Şubat Perşembe günü 18.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek

“dönemin Adamları” Belgeseli Perşembe Lefkoşa Akm’de…

Lefkoşa, 24 Şubat 20 : “Dönemin Adamları” tarihi-siyasi belgeselinin gala gösterimi, 27 Şubat Perşembe günü 18.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:52
“dönemin Adamları” Belgeseli Perşembe Lefkoşa Akm’de…
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Lefkoşa, 24 Şubat 20 : “Dönemin Adamları” tarihi-siyasi belgeselinin gala gösterimi, 27 Şubat Perşembe günü 18.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek

InterWeb Media Solutions’ın yapımını üstelenip hazırladığı “Dönemin Adamları” Kıbrıs Cumhuriyeti’nden KKTC’ye uzanan dönemde Kıbrıs adasında yaşananları, tarihin tanıklarının anlatımıyla KKTC’nin ilanına giden süreci ve perde gerisinde yaşananları konu alıyor. 

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Verilen bilgiye göre, “KKTC’nin ilanına nasıl gelindi?” sorusuna yanıt arayan belgesel, o süreçte yaşananları, bizzat yaşayanların anlatımıyla, tarafsız ve yargılamadan vermeyi amaçlıyor.

Arşiv taramaları, araştırmalar, dönemin bugün hayatta olan ve önemli kararların alınmasında öncülük eden tanıklarının anlatımlarıyla zenginleşen belgeselde, KKTC tarihinin dönüm noktası olan süreçler anlatılıyor. 

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLI
 

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