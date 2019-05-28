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“Don Kişot’um ben” DAÜ’de sahnelendi

“Don Kişot’um ben” DAÜ’de sahnelendi

28 Mayıs 2019 Salı 15:34
“Don Kişot’um ben” DAÜ’de sahnelendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen ünlü oyuncular Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun başrolünü üstlendiği “Don Kişot’um Ben” tiyatro oyunu, iki gece üst üste Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi. Söz konusu tiyatro oyununa DAÜ’lülerin ve KKTC halkının ilgisi yoğun oldu. Salonda adeta izdiham yaşandı. Türkçe’ye uyarlanmış bir Cervantes klasiği olan oyunun yönetmenliğini Emrah Eren yapıyor. Oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahip oyunda Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşat Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Rifat Durmuş ve Kamran Velicanov yer alıyor.

“Bildiğimiz Don Kişot”

2 perde ve toplamda 130 dakikadan oluşan oyunun hikayesi ise şöyle: “Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Bulgakov’un dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle bir defa daha düşüyor yollara. Don Kişot Altın Çağ’ın, Sancho Panza Don Kişot’un üzerinde. ‘Aşka Feda’ diyen iki saf vicdan sürüklüyor peşinden gelenleri. Şarkılar, maskeler, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleri. Hikayeyi sorarsanız, bildiğimiz Don Kişot işte. Senor Quijano bir gün delirir, silahtarı Sancho Panza’yla maceradan maceraya koşar. ‘Delilikte direndiğim için bilge oldum. Zalimlerin yönettiği bir dünyadansa deliliğin dünyasını tercih ettim ben. Gerçek bilgelik delilikmiş sonradan gördüm. Korkunun esaretinden bile kurtarıyor insanı. Don Kişot’um ben!’ Delilik bulaşıcıdır derler. Uyan İspanya! Don Kişot’sun Sen!”

Anahtar Kelimeler:
Don Kişotum Ben
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