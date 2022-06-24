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Domates Ve Molehiyada Limit Üstü, Maydanozda İse Tavsiye Dışı Koruma Ürünü

24 Haziran 2022 Cuma 13:30
Domates Ve Molehiyada Limit Üstü, Maydanozda İse Tavsiye Dışı Koruma Ürünü

Tarım Dairesi’nin 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre Mağusa’da Abdullah Açıkgöz ve Muhammed Coşkun’a ait domates; Bostancı’da Kamuran Ender’e ait molehiya, Tepebaşı’nda Nihat Aydın’a ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilerek, ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tepebaşı’nda Ahmet Çakır’a ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilerek, ürünün imhasına karar verildi.

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Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, analiz edilen 20 ithal ürünün temiz; analiz edilen 20 yerli ürünün 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü, 1’inde de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

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Son Güncelleme: 24.06.2022 13:50
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