Dolmuşta "maske ve sosyal mesafe" kavgaları bitmiyor

Yolculuk esnasında bir şahsın maskesiz olduğu fark edilince ortalık karıştı, kavga çıktı.

Bugün, Mağusa - Lefkoşa yönünde seyreden dolmuşta, maske nedeniyle tartışma yaşandı. Dolmuşta, bir yolcu, yüzü maskesinin içinde olmayanları tek tek uyardı. Herkes maskesini taktı; ancak bir kişinin maskesiz olduğu fark edildi. Bunun üzerine; sesler yükseldi, ortam gerildi ve tartışma çıktı.

ŞOFÖR: "ATARIM SENİ!", YOLCU: "ATAMAZSIN BENİ!"

Herkese "maske tak!" uyarısı yapan yolcu, şoföre "onu aşağıya indir" diyerek, maskesi olmayan şahsın indirilmesi için baskı yaptı. Şoför, yüksek sesle konuşulmasına tepki göstererek, ikaz yapan yolcuya: "Tamam, indireceğim, bağırma! Atarım seni!" dedi. Yolcu ise: "Atamazsın beni!" diyerek karşılık verdi.

Maskesiz şahsı indireceğini, sessiz olunması gerektiğini dile getiren şoför, maskesiz yolcuyu durakta indirdi.

DOLMUŞTA 'SOSYAL MESAFE' KAVGASI!.. ŞOFÖR İLE YOLCU, BİRBİRİNE GİRDİ!

Bir önceki gün ise, başka dolmuşta "sosyal mesafe kavgası" yaşandı.

"Hani sosyal mesafe? Virüs kaparsak ne olacak?" sorusuna, şoförden şok sözler geldi: "Ne sosyal mesafesi kardeşim, yok öyle bir şey! Beğenmiyorsan, in aşağıya!.."

Dün, öğle saatlerinde, Mağusa'dan Lefkoşa yönüne giden dolmuşta, sosyal mesafe nedeniyle yaşanan kavga şöyle cereyan etti:

Lefkoşa yönünde seyreden dolmuş, çok sayıda yolcu alınca, yanına kimseyi oturtmamakta ısrar eden vatandaş: "Sosyal mesafe nerede?" diyerek tepki gösterdi.

Şoför ise: "Ne sosyal mesafesi kardeşim, yok öyle bir şey!" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine yolcu: "Hastalık kaparsak ne olacak?" dedi. Şoför, "in o zaman aşağıya!" diyerek yolcuyu dolmuştan kovdu.

Kovulan yolcu: "Bilet aldım, biletim ne olacak?" sorusunu yöneltti.

Sosyal mesafesini korumakta ısrar eden yolcunun, sürücü koltuğu yanındaki boş yere geçmek istemesine de izin vermeyen şoför, söz konusu yolcunun yanına, başka bir yolcuyu oturttu. Talihsiz yolcunun 'sosyal mesafesini koruma çabaları', sonuç vermedi. Müşteri dolu araç, yoluna devam etti. (MHA)