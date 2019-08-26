Dolar/TL Asya'da "ticaret savaşı" ile sert yükseldi

ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini karşılıklı artırmaları güvenli liman olarak bilinen Japon yenine alım getirdi. Bu alımlar sonucu, Türk Lirası Japon yeni karşısında yüzde 12 değer kaybetti. Bu sert düşüş sonucu, Japon yatırımcılar bu sene ikinci kez Türk Lirası pozisyonlarını boşaltmak zorunda kaldı.

Türk Lirası Asya seansına zayıf başladı ve TL'deki düşüş Tokyo saati ile sabah 07:20'de, Japon marj işlemleri şirketlerinin müşterilerinin uzun TL pozisyonlarını zarar kes işlemleri ile kapatması sonrası hız kazandı. Gaitame.com Co.'nun verilerine göre, lira-yen pozisyonu tutan müşterilerin yüzde 89'u uzun, yüzde 11'i ise kısa pozisyona sahipti.

Bu kayıplar, yüksek faizli paralara yönelen Japon perakende yatırımcılar için sürpriz değildi ve bu yatırımcılar, Ocak ayında, Japon yeninin Asya seansında Bloomberg tarafından takip edilen tüm paralar karşısında ani bir yükseliş gösterdiği zaman da bu şekilde sert bir hareketle karşı karşıya kalmışlardı.

Tokyo'da Ueda Harlow Ltd. Döviz marj işlemleri şef yöneticisi Toshiya Yamauchi, "Marj hesapları son dönemde uzun Türk Lirası pozisyonları yüklemişlerdi," dedi ve "TL'nin yüksek volatiliteye sahip bir para birimi olması dikkate alındığında, yendeki yükseliş sabah zarar-kes işlemlerini tetiklemiş olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL Asya seansı başında kısa bir süreliğine 6.3953 seviyesine kadar çıktıktan sonra 5.80 seviyesinin üzerinde denge bulmaya çalıştı.