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Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor

02 Aralık 2021 Perşembe 15:45
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor

DOLAR/TL 13,45, STERLİN/TL 17,90  SEVİYELERİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faizleridüşürme kararının ardından değer kaybeden Türk Lirası, döviz karşısında dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.

Dolar/TL KKTC serbest piyasasında saat 14.30 itibarıyla dolar 13,45’ten, Euro 15,25’ten, Sterlin 17,92’den satılıyor.

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Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Faiz indirimi için sınırlı alan kaldı ve bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Yerli yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kavcıoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Döviz piyasasında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumu var. TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir."

"Şu andaki fiyat artışları geçicidir ve enflasyona dönüşmeyecektir. Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır."

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Son Güncelleme: 02.12.2021 16:16
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