Dolar yükselişte

Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 5 artışla 11,70 seviyesinde işlem görüyor.
KKTC’de serbest piyasada aynı dakikalarda Euro/TL 13,25’ten, sterlin/TL yüzde 15,70’ten satılıyor.Euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1320'den alıcı buluyor.
Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtiyor.